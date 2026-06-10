「姐姐」現身靈堂！淚曝見傅子純最後一面：玩笑開太大

兵家綺現身靈堂追思傅子純。（圖／東森娛樂）





民視八點檔當家男主角傅子純，因演出《新兵日記》爆紅廣受觀眾喜愛，6月7日病逝，享年46歲。傅子純的靈堂今（10）日開放家屬、至親及演藝圈好友前往弔唁，遺孀Corrinna李小姐首度現身回應，眾多圈內好友包括兵家綺、廖家儀、方馨都到場追思。兵家綺淚喊：「請子純安心地走，我們會好好照顧你的太太，我們會陪伴著她。」

兵家綺與傅子純多次合作、兩人關係情同姐弟，她今日受訪透露，當時收到傅子純急救消息後，訊息都沒看完就衝到醫院探視，見最後一面當下痛心責罵對方：「你這個玩笑開太大，怎麼可以這樣子？」她形容傅子純就像睡著一樣，沒有像搶救過很狼狽的模樣：「睡得很安詳。」

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傅子純驟逝震驚演藝圈，兵家綺坦言連日淺眠難以入睡，每天都只睡1、2個小時，昨天一直沒辦法睡：「我一打開手機或打開電視都是看到他（的新聞），然後一躺在床上，就一直在想著跟他以前拍戲，我們一出去吃飯的一些事情。」兩人最後一次合作是拍攝《愛的榮耀》，私下也會聯繫，都是愛狗人士會一起分享毛小孩的事情。

回憶過往與傅子純的相處，兵家綺直言他真的是一個暖男：「報喜不報憂的一個弟弟，滿堅強的男孩子，甚至對自己的家人也是，他常常在棚內會很貼心，買一杯咖啡給你喝，他會很不由自主的關心我們，我們一起拍戲的時候，因為其實大家都很疲憊了，他會製造很多歡樂給我們，其實他自己也很累了，可是他都會在裡面一直講笑話，或者是說在排戲當中，他會無形中會會搞怪，做一些很調皮的事情，讓大家整場很歡樂，我們永遠都記得他是一個很陽光孩子。」

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