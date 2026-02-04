姐弟之爭非對立 江啟臣楊瓊瓔盼黨中央讓團結成形

（中央社記者趙麗妍台中4日電）國民黨台中市長參選人提名未決。立法院副院長江啟臣拍攝影片強調，姐弟之爭不是對立而是接力。國民黨籍立委楊瓊瓔也發文回覆。2人今天都期待國民黨中央拿出智慧，讓團結成形。

立法院副院長江啟臣3日深夜在臉書（Facebook）發布影片，提到姐弟之爭不是對立而是接力等。他今天上午接受媒體聯訪表示，面對基層的焦慮與擔心，每天都要回答同樣的問題，因此透過影片告訴大家，他知道、他了解，期待讓團結開始。

江啟臣提到，大家需要的是確定與方向，不需要猜忌、不需要等待，台中不應該因等待而蹉跎，國民黨不應該因此產生對立與分裂。他透過影片告訴大家，他內心的看法，也期待黨中央拿出智慧，解決台中市長參選人提名問題，「台中贏比任何人的贏更重要」。

楊瓊瓔3日深夜也發文回應江啟臣，內容與江啟臣影片相似，只是化為文字。媒體詢問，2人似乎有高度共識。對此，江啟臣表示，他尚未細看楊瓊瓔的發文，如果「大家都認同我的想法」，那就往這個方向來邁進。

楊瓊瓔今天也透過文字回應，相信黨中央一定有足夠的智慧與公平的制度，能在合適的節奏下，讓目前的不確定告一段落，讓團結自然成形。一切都還是回到黨的制度，尊重制度也願意接受制度的檢驗。（編輯：林恕暉）1150204