「姐弟之爭」支持者互槓 江啟臣籲理性尊重

▲江啟臣今天到豐原菜市場發送馬年春聯。（圖／讀者提供，2026.01.21）

[NOWnews今日新聞] 立委楊瓊瓔與江啟臣的「姐弟之爭」越演越烈，藍營支持者為此焦慮，這幾天不少江啟臣支持者湧進楊瓊瓔臉書開罵，雙方支持者也在藍營社團互槓。江啟臣今天呼籲大家理性，強調民主社會每個人都能自由發言，但不要互相攻擊，不論黨內或其他黨派，台灣民主珍貴之處就是互相尊重、理性看待所有事情。

2026台中市長選舉，民進黨早已徵召立委何欣純，國民黨的「姐弟之爭」16日首次協調宣告破局，事後楊瓊瓔指是江啟臣自己喊出5月提名，惟江啟臣否認，並希望「越早定案越好」。

由於市長提名時程牽涉到市議員提名時間，以及母雞帶小雞等選戰策略，姐弟之爭懸而不決，不少藍營支持者情緒焦慮，湧進楊瓊瓔臉書開罵，雙方支持者也在網路社群隔空叫陣，「內鬥內行、外鬥外行」、「為何硬要選？團結不好嗎」、「為了大局不要再亂了」、「鄭主席不支持江啟臣」、「不敢初選、硬要他人抬轎」。

江啟臣今（21）日到豐原第一公有零售市場發送馬年春聯，對於支持者互槓一事，江啟臣呼籲大家理性。他表示民主社會大家都有自己意見，人人都能自由發言，但千萬不要互相攻擊，台灣的民主就是要互相尊重、理性看待所有事情。江啟臣說，立法院尤其是台灣的政治中心，不論國民黨內或是不同政黨，希望大家都秉持理性的態度，為社會和諧、國家穩定發展來努力。



