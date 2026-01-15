「姐弟之爭」明協調 楊瓊瓔露口風：若初選是團結並非分裂

立委楊瓊瓔前往大甲市場掃街，民眾贈蔥蒜給予祝福。（李京昇攝）

民眾送上象徵好彩頭的蔬菜給楊瓊瓔。（李京昇攝）

國民黨下屆台中市長人選形成立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」，預計明天將黨內協調。楊瓊瓔今天（15日）把握時間，前往大甲區大甲市場掃街，她說，她明天中午12時一定會準時抵達台北出席協調，也一定會遵照黨中央規畫，若要進入初選，她認為這是團結並非分裂，更是提前檢驗，她會盡全力爭取市民認同。

楊瓊瓔說，台中是她的家，只要有空檔就會往各區勤走基層，爭取市民支持。對於明天黨中央將展開協調，她表示，她一直以來始終如一，遵照黨中央規畫，她明天中午12時，一定會準時抵達黨中央參與協調事宜。

廣告 廣告

楊瓊瓔表示，國民黨一定會團結一致，如果要初選，她認為初選是大凝聚、大團結而不是分裂，同時也是提前讓市民檢驗，讓市民選擇最信任、最支持、最可能贏的參選人。

媒體問及，對於新竹縣長人選採取7分民調、3分黨員投票，有何看法？楊表示，黨中央在協調過程中，都是讓有意參選的人坐下來好好談，這也是經過中常會的提名機制，如果協調不成，就如同新竹縣，不管要採取任何方式，她相信都會經過中常會的提名機制，一切都尊重黨中央決定。

【看原文連結】