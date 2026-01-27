姐弟之爭！江啟臣同台楊瓊瓔 提「運動家精神」

江啟臣、楊瓊瓔姐弟之爭未落幕，不過兩人恰巧一同出席活動，仍比肩而坐，並不時交頭接耳。（圖／東森新聞）





藍營由誰來接班台中市長盧秀燕？江啟臣、楊瓊瓔姐弟之爭未落幕，眼看被民進黨提名的何欣純民調緊追，立委黃健豪更拋出，希望2月6日黨內協調時，相關期程跟人選都能訂出來。對此，江啟臣、楊瓊瓔表示，尊重黨中央公平機制。

台中市長盧秀燕：「今年春聯已經揭曉，就是馬上有錢，一戶一張，因為昨天開始好多人詢問。」

提新版春聯搶手，盧秀燕喊，家家戶戶馬上有錢，但黨內更關心，何時自家姐弟之爭，馬上有解？

立委（國）江啟臣：「上次我記得是2月9日當天，結果出來啦，他講的可能是2月19日，黨中央正式提名。」

立委（國）楊瓊瓔：「能夠真正讓基層安心，而且是在制度的一個，公開透明所產生出來的結果，才能夠真正凝聚共識，取得基層的一個信任。」

這場姐弟之爭未落幕，不過兩人恰巧一同出席活動，仍比肩而坐，並不時交頭接耳。藍營立委盼，不傷感情之外，人選也要盡快訂定，更拋出2月6日協調當天，就該把人選產生方式、期程訂出來。立委（國）羅廷瑋：「協調真的非常不容易，也不希望透過強硬的方式，造成整個分裂，所以這個過程當然，希望又能夠趕快又能夠圓滿。」

立委（國）謝龍介：「能夠全部一起來提名完成造勢，那當然對整個，選舉的規劃是比較正面的，如果搞得像民進黨在台南這樣，砍刀刀見骨，那當然就會受內傷。」

藍營陷內亂，反觀綠營人選何欣純，現在跑活動，還能跟副總統蕭美琴合體，力拚縮短跟藍營戰將的民調差距，近期美麗島民調上，何欣純甚至超車楊瓊瓔。

立委（民）何欣純：「任何的民調數據我都尊重，我在年輕族群是大幅成長，跟將來可遇見的對手，是越來越拉近。」

只能說，台中選戰，綠營上演姊妹同台之時，藍營仍在姐弟之爭。

