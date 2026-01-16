「姐弟之爭」首場協調會未果 江啟臣盼黨中央盡速底定人選

立法院副院長江啟臣有意角逐提名參選台中市長。（圖／周志龍攝）

國民黨今（16）日邀集立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔，針對2026年台中市長提名作業召開首場協調會。歷經約2小時討論，雙方未能取得共識。江啟臣會後受訪表示，基層對市長人選遲未定案感到焦慮，期盼黨中央能盡速確定人選。

現任台中市長盧秀燕將於今年底任期屆滿，國民黨正積極布局接棒人選。目前江啟臣與楊瓊瓔皆有意角逐黨內提名，不過首場協調會未果，也讓提名進程持續卡關。相較之下，民進黨早已拍板徵召立委何欣純參選台中市長，國民黨在提名機制尚未明朗的情況下，地方藍營基層的焦慮情緒持續升高。

江啟臣指出，正如盧秀燕日前所提，希望黨中央能在1月底前底定人選，對此他表示認同。他也強調，至於採取何種公平、公正的方式決定提名人選，將充分尊重黨中央的處理與安排。

針對首場協調會未能取得共識，江啟臣表示遺憾，並再次呼籲黨中央加快腳步，儘速底定人選。他也重申，黨中央在提名協調上過去累積相當經驗，對相關安排表達尊重。

