姐弟戀口角釀憾事 男對女潑酸後自傷送醫不治

台南市東區發生情侶糾紛釀成重大傷害案件，警方封鎖現場進行採證與管制，相關案情後續將進一步釐清。（記者林怡孜翻攝）

記者林怡孜／台南報導

台南市東區今(卅)日上午發生一起情侶糾紛引發的重大傷害案件。一名男子疑似因情緒失控，先朝女友潑灑腐蝕性液體，隨後持刀自傷，警方與消防人員獲報趕抵後破門救援，仍造成一死一傷的憾事。

南警一分局表示，今日上午十時許接獲一一０報案，指崇德路一處民宅內有女子受傷並大聲呼救。員警到場後，發現一名女子疑似遭不明液體潑灑，身上多處受傷，隨即協助送醫救治；另於屋內發現一名男子倒臥血泊，經緊急送往成大醫院搶救後仍宣告不治。

廣告 廣告

據初步了解，傷者為一名約六十歲女子，意識清楚，頭部、頸部、背部及四肢出現多處腐蝕性灼傷，目前仍在醫院治療中；死亡男子約五十五歲，身上有刀械造成的穿刺傷，疑因失血過多不治。

警方指出，雙方疑為情侶關係，案發前曾發生口角，詳細衝突原因仍待進一步調查釐清。案發現場已完成採證並拉起封鎖線， 全案已依規定報請檢察官相驗，後續將持續釐清案情。警方也呼籲，民眾若遇情緒或感情糾紛，應尋求理性溝通或社會資源協助，避免憾事發生。