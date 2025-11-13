姐弟戀引債務糾紛釀1死 男分手後遭討錢失手殺人被判8年6月

洪男持刀刺死鄭男友人高男、鄭男重傷，台中地院依殺人、殺人未遂等罪，判處8年6月。（資料照）

台中地院國民法庭審理洪姓板模工殺人案，洪男和前女友李女兩人姐弟戀分手後，有債務糾紛，李女找鄭男出面討債10萬元和金飾，雙方爭鬥中，洪男持刀刺死鄭男友人高男、鄭男重傷。台中地院今（13）日下午宣判，依殺人、殺人未遂等罪，判處洪男8年6月。可上訴。

洪男（32歲）和李女（51歲）2024年9月分手，李女認為洪應還她送的10多萬元及金飾，找鄭姓男子出面討債。去年鄭男9月23日找高姓友人陪同，到洪男位於霧峰區住處，雙方發生激烈衝突，洪拿起料理刀，直接朝鄭、高揮砍、刺擊，釀高男傷重死亡，鄭大出血送醫搶救撿回1命，檢方男依殺人、殺人未遂等罪嫌起訴洪。

公訴檢察官根據洪犯後打110報案紀錄，他向警方稱「快點來救我，有人要打我，我殺了人了」，符合刑法第62條減刑要件。而洪刺殺鄭姓男子部分，鄭男經搶救撿回一命，該部分也符合未遂予以減刑。

全案經國民法官3天審理，今天下午做出宣判，國民法官依殺人、殺人未遂等罪，判處洪男8年6月。可上訴。

