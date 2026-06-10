姐弟戀根本沒分手？林襄素顏十指緊扣馬傑森全被拍 遭爆地下情談了3年
28歲啦啦隊女神林襄，2023年曾爆出與當時同為「樂天桃猿」的職棒選手馬傑森交往，戀情隨之見光死；之後轉戰味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」的她，近日卻被週刊直擊與馬傑森舊情復燃，還有傳言指出，兩人當時只是轉談地下情，根本沒分手！
據《鏡週刊》今（10日）報導指出，上週一（1日）直擊林襄與馬傑森在街頭約會，發現剛搬新家的林襄，帶著馬傑森一起從家中出門，走往新北板橋鬧區逛街，兩人雖不約而同地戴起帽子及黑色口罩遮臉，但小倆口親暱地十指緊扣，還一起吃晚餐、看電影約會，林襄還被發現拉下口罩時是素顏，顯見兩人互動已十分自在。
林襄一句「沒什麼聯絡」有隱情！姐弟戀疑轉地下情
回顧兩人2023年被踢爆交往後，林襄曾在兩個月後、2023年10月被問及與小4歲的馬傑森感情現況，當時林襄還說：「就正常啊，沒什麼聯絡了，都你們害的啦！」林襄的經紀人也表示，讓藝人自由交友，不會過問或干涉私生活。因此也引來其實所謂的「沒什麼聯絡」並不代表分手的說法，只是代表兩人更加低調談情。
此外，馬傑森4月10日以「樂天桃猿」內野手之姿，敲出生涯首支全壘打，為自己寫下重要里程碑。引人注目的是，被視為「前任」、轉任小龍女的林襄也發文祝賀，特別寫下「94（馬傑森背號）首轟達成」，當時已讓兩人互動成為話題。
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