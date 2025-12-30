姐弟戀爭吵！台南男潑鹽酸後躺血泊「1死1傷」

台南發生一起姊弟戀起爭執潑鹽酸事件。廖瑞祥攝



台南市東區崇德十九街今（12/30）上午發生一起情侶吵架竟怒潑鹽酸案件，男方一氣之下朝女方潑鹽酸後，再持刀自殘送醫不治，女子則是全身多處遭鹽酸灼傷。

台南市消防局於上午10時19分接獲報案，救護人員於10時27分抵達現場後，發現一對情侶因爭吵發生衝突，男子疑情緒失控，先朝女子潑灑鹽酸，隨後持刀躲進屋內反鎖。由於屋內無法進入，消防人員緊急破門，將倒臥血泊中的男子救出。

據了解，受害女子年約59至60歲，意識清楚，但頭部、頸部、背部及四肢多處遭鹽酸染污灼傷，於10時40分由救護車送醫急救。男子年約46至50歲，被救出時已無生命跡象（OHCA），軀幹有穿刺傷，於11時05分送醫搶救，但因傷勢過重，經醫院宣告不治。

目前現場已交由警方封鎖調查，進一步釐清案發經過及詳細原因。

