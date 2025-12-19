姐弟戀甜到犯規！《狙擊蝴蝶》陳妍希回春美成少女、穿搭心機全公開

（圖／小紅書）

近期陸劇圈最讓人跌破眼鏡的黑馬，非《狙擊蝴蝶》莫屬。開播初期低調上線，沒想到隨著劇情推進，口碑直接大逆襲，討論度一路狂飆，社群上滿滿都是「怎麼越看越上頭？」的真香發言。

（圖／小紅書）





而最大亮點之一，絕對是陳妍希在劇中與小她 19 歲的周柯宇大談姐弟戀，糖分超標不說，陳妍希的狀態更是回春到讓人懷疑時光是不是對她特別溫柔。

（圖／小紅書）





陳妍希飾演的女強人岑矜，氣場在線、眼神有光，卻又自帶少女感，完全顛覆「姊姊角色一定成熟嚴肅」的刻板印象。除了保養得宜，真正讓她看起來年輕又不刻意的關鍵，其實藏在每一套減齡穿搭裡！

（圖／小紅書）





《狙擊蝴蝶》陳妍希減齡穿搭：白色襯衫＋牛仔褲

最不敗的減齡公式—白色襯衫＋牛仔褲。看似簡單，卻靠俐落剪裁與皮帶點綴，拉出腰線比例，讓陳妍希整個人清爽又有精神，完全是職場與私下都能無痛複製的安全牌。

（圖／小紅書）





《狙擊蝴蝶》陳妍希減齡穿搭：白色內搭＋粉色背心＋牛仔喇叭褲

想再多一點少女感陳妍希她選擇白色內搭搭配粉色無袖背心，再配上牛仔喇叭褲。柔和色系加上修飾腿型的褲款，讓整體線條更輕盈，甜而不膩，完全是「姊姊系戀愛感」代表。

（圖／小紅書）

《狙擊蝴蝶》陳妍希減齡穿搭：白色短版小香風外套＋牛仔褲

陳妍希在劇中也不乏小心機造型。這套白色短版小香風外套搭配牛仔褲，微微露出腰線，立刻讓比例升級，既保留優雅，又多了年輕世代最愛的俐落感，證明成熟與減齡其實可以同時存在。

（圖／小紅書）





《狙擊蝴蝶》陳妍希減齡穿搭：粉色西裝＋白襯衫＋白高腰短褲

粉色西裝搭配白襯衫與白色高腰短褲，則是女強人氣場與少女活力的完美平衡。粉嫩色調中和西裝的正式感，高腰剪裁拉長腿部線條，讓陳妍希的視覺年齡直接倒退好幾歲。

（圖／小紅書）





《狙擊蝴蝶》陳妍希減齡穿搭：白色荷葉領斜肩上衣＋黑色高腰裙

而這套白色荷葉領斜肩上衣配黑色高腰窄裙，陳妍希小露性感肩線卻不過火，優雅中帶點女人味，完全是「成熟得剛剛好」的示範。

（圖／小紅書）



看完《狙擊蝴蝶》才發現，真正的減齡穿搭不是硬裝年輕，而是懂得用剪裁、比例與色彩，讓自己看起來自在、有精神。陳妍希這次不只談了一場高甜姐弟戀，更完美傳授＂穿得年輕又不裝嫩＂的實用技巧！

