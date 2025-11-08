姐弟戀破局！星光女星控國手夫「勒暈她還出軌閨蜜」 崩潰喊話：這段婚姻不要了
（記者蔡函錚／綜合報導）女星安歆澐與小16歲的龍舟國手莊英杰，曾被外界視為「姐弟戀典範」。兩人2019年結婚，育有一雙兒女，婚後常在節目中談愛情細節，笑談年齡差距。然而這段被祝福的婚姻，如今卻陷入家暴與外遇風暴。
圖／女星安歆澐與小16歲的龍舟國手莊英杰，曾被外界視為「姐弟戀典範」。（翻攝自 安歆澐粉絲專頁）
據《三立新聞網》報導，安歆澐親口證實正與莊英杰打離婚官司，並指控對方不僅外遇，還劈腿自己的一名人妻閨蜜。她表示，曾親眼多次抓包兩人幽會，儘管過去願意給機會並簽署和解協議，對方仍屢次違約，「既然選擇不守承諾，就得付出代價。」
根據她的說法，夫妻間曾簽下協議，只要一方出軌，房產將轉歸另一方名下。現階段，她已向莊英杰提出上百萬元求償，至於是否對閨蜜提告侵害配偶權，仍待評估。
外遇並非唯一傷痛。安歆澐透露，丈夫情緒起伏不定，飲酒後多次失控，其中一次甚至拿菜刀砍冰箱出氣。當時莊英杰正值選拔落選，情緒低落又酗酒，突然暴走的舉動讓她驚嚇不已。她回憶：「那一刻我真的覺得他整個人失控。」
圖／女星安歆澐與小16歲的丈夫莊英杰今年4月在車上發生爭執，當時莊英杰竟伸手勒她脖子，導致短暫昏厥。（翻攝自 安歆澐粉絲專頁）
更讓人震驚的是，今年4月兩人在車上發生爭執時，莊英杰竟伸手勒她脖子，導致短暫昏厥。她醒來後立刻報警，並多次向警方求助。花蓮當地人士透露，夫妻關係早已緊繃，婚變消息在地方已非秘密。
面對這段曾經充滿愛意的關係破碎，安歆澐語帶哽咽表示：「我從沒想過，他會為了另一個女人想要置我於死地。」她坦言過去仍相信對方能悔改，也聽過他的道歉，但最終選擇離開，「我希望他能接受心理治療，因為一個正常人不會這樣對待妻子。」安歆澐強調，這場婚姻已無法挽回，「這婚我不要了，也不可能和解。」
更多引新聞報導
網瘋傳「裸擁照」疑似王子粿粿 浴室比對照曝光！名嘴揭關鍵一致處
「解開褲子逼她摸」公園噁男強迫清潔工口交 丟30元封口下場慘！
其他人也在看
《星光》安歆澐控小16歲尪莊英杰家暴 指出軌好友、拿菜刀亂砍
【緯來新聞網】44歲藝人安歆澐從《超級星光大道》發跡，2019年與年紀小她16歲的龍舟選手莊英杰步入緯來新聞網 ・ 11 小時前
44歲《星光》女星爆婚變！小16歲尪出軌人妻朋友 還失控動手施暴
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導44歲女星安歆澐當年以參加選秀節目《超級星光大道》出道，於2019年嫁給小16歲的國手莊英杰，婚後育有一雙子女，近來傳出婚...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
韓國超模金性燦癌逝！發病2年內奪命...生前留言：我不會輸
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導南韓知名模特兒金性燦（김성찬）驚傳病逝消息，享年35歲。他曾因參加真人實境節目《韓國超模新秀大賽》走紅，之後登上多場...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
《星光》女星小16歲國手尪「家暴又偷吃」 安歆澐心死斷7年婚姻
女星安歆澐因參加《超級星光大道2》踏入演藝圈，並於2019年與小她16歲的亞運龍舟國手莊英杰結婚。不過之前安歆澐就曾在節目上吐露後悔結婚，男方酒後常動粗，且數次婚內出軌被她抓包，4月時男方更動手把她勒暈，兩人目前正在打離婚官司，安歆澐也說不會輕易原諒。自由時報 ・ 13 小時前
女星昔怨被小16歲尪當飛機杯 驚傳7年婚變撕破臉打離婚官司
歌手安歆澐（原名：安欽雲）過去參加《超級星光大道》出道，7年前她和小16歲的亞運龍舟國手老公莊英杰結婚，兩人育有一對兒女，先前夫妻倆常一起上節目談性事，安歆澐爆料老公的尺寸「兩隻手握不住」，有時過程不體貼，讓她懷疑被老公當飛機杯。今(8日)卻傳出兩人婚變撕破臉，正在打離婚官司，女方控訴男方涉嫌家暴、和其他人過從甚密，但莊英杰對此暫未回應，不知真偽。中時新聞網 ・ 8 小時前
獨家／安歆澐7年婚變！哭曝遭小16歲國手尪劈腿人妻：他拿菜刀家暴我
當年曾參加《超級星光大道》並入圍金鐘獎金曲獎的44歲安歆澐跟小16歲國手莊英杰驚爆婚變！2人7年婚姻亮紅燈，目前雙方正在打離婚官司。安歆澐接受《三立新聞網》訪問證實莊英杰這段期間不只劈腿人妻，對方還是她朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，今年4月還動手勒暈她，兩人從此分居至今。安歆澐一度淚崩說：「所有驗傷單、影片跟證據都已送件，我證據很充足，這婚姻我不要了，也不可能和解。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
「1天6次」小16歲國手尪偷吃閨密人妻 《星光》女星淚控遭家暴心碎斬9年婚
44歲歌手安歆澐當年憑藉《超級星光大道》出道，更曾入圍金鐘與金曲獎，並在2019年與小16歲龍舟國手莊英杰結婚育有1對兒女，不過近日卻驚爆7年婚姻亮紅燈，且正在打離婚官司。對此，安歆澐證實嫩尪劈腿自己的人妻朋友並慘被家暴，最終傷透了心決心離婚。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
立冬熱到像夏天！全台晴朗微熱 下週鳳凰颱風恐襲台恐掀暴風雨
今天（7日）迎來二十四節氣中的「立冬」，但天氣卻一點也不冷！中央氣象署指出，今、明兩天全台大多為晴到多雲的好天氣，白天高溫上看33度，宛如夏日重現。不過專家提醒，下週鳳凰颱風恐將接近台灣，可能帶來強風豪雨，需密切留意天氣變化。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
王子偷情粿粿二次發聲「我不會逃避」 廣告小妹直言：可能證據很恐怖、不可曝光
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變事件持續延燒，除了兩人一來一往相互指控外，「王子」邱勝翊日前也二度發布聲明道歉。對此，網...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
結婚3次又爆婚變！醫界王陽明「神隱悄做1事」網驚：默認？
娛樂中心／周希雯報導帥哥整型醫師賴弘國有著「醫界王陽明」封號，首任妻子是「華航林依晨」趙筱葳，後來因娶香港女星鐘欣潼（阿嬌）聲名大噪，但不到2年離婚收場；直到2022年梅開三度再娶前空姐Alice，陸續迎來2名寶貝孩子，此後不時在社群放閃。沒想到才甜蜜短短3年，賴弘國近日又驚傳婚變，雖然他至今未出面說明，但被抓包社群放閃文全消失，被解讀已經默認婚變。民視 ・ 1 天前
遭傳代領謝侑芯遺體！閨密火大痛批：真的是太扯
遭傳代領謝侑芯遺體！閨密火大痛批：真的是太扯EBC東森娛樂 ・ 1 天前
只靠頭髮遮點！五月天石頭辣妻大尺度照流出 雪白肌膚全被看光
五月天石頭與老婆狗狗（路渟瀛）結婚多年，兩人之間感情好到令人稱羨，然而狗狗不時就會在社群中分享日常生活，昨（7日）釋出一張露出深溝，僅用頭髮遮點的火辣美照，讓許多網友看得目不轉睛。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
南陽現代 全新純電小車下殺搶市
年底車市戰火由電動車成為壓軸主角，繼和泰車以128萬元推出bZ4X純電休旅後，三陽旗下南陽現代全新INSTER也於6日正式上市，更祭出限時優惠價89.9萬元起，料將掀起一波買氣。南陽現代首批導入500輛配額，預期將供不應求，明年1月開始交車。工商時報 ・ 1 天前
文汶創業太操「肌肉硬又痛」開刀 吳皓昇疼妻上工前奔走
演員文汶自創天然植萃保養品牌「猴爺」當CEO，長期日夜操勞，積勞成疾，日前緊急入院進行微創手術，老公吳皓昇把握進民視八點檔大戲《豆腐媽媽》前的時間，趕緊帶著文汶處理好手術事宜，確認愛妻平安無虞後，才安心上工。中時新聞網 ・ 8 小時前
槍毒不離身！通緝犯攜女友躲南投山區 警攻堅逮人扣衝鋒槍
據了解，34歲的朱姓男子有多項詐欺與違反槍砲彈藥刀械管制條例前科，其也曾一言不合當街對對方開槍，今年2月因多次傳喚未到，遭到通緝，朱男也因此帶著女友藏身於南投埔里山區，投靠朋友。警方日前接獲線報後，見時機成熟之際，破門攻堅將朱男逮捕到案，同時在朱男身上查獲一...CTWANT ・ 1 天前
警搜出QC10衝鋒槍！行車糾紛開槍洩憤 他被通緝躲南投半年遭逮
南投縣1名34歲朱姓男子，平時擁槍自重，還被通緝潛逃半年之久，日前台北市刑大科偵隊接獲線報，指出朱男持有槍械，遂率隊前往埔里住家執行攻堅，當場查獲QC10衝鋒長槍1把、子彈、K他命及改槍工具一批等證物，全案訊後依槍砲、毒品等罪嫌移送法辦，並向上溯源追查槍枝及毒品來源。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
我的寶寶被馬桶沖掉了！女星懷孕大血崩痛哭 「驚人下場」曝光
主持人「Sandra」徐有潔2022年與老公許傑克結婚，去年補辦婚禮後，今年7月開心宣布懷孕喜訊，懷孕30週的她6日首度坦言懷孕初期曾歷經一場「大血崩」，嚇得當場崩潰痛哭，以為「寶寶被沖掉了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 13 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前