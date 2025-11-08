姐弟戀破局！星光女星控國手夫「勒暈她還出軌閨蜜」 崩潰喊話：這段婚姻不要了

（記者蔡函錚／綜合報導）女星安歆澐與小16歲的龍舟國手莊英杰，曾被外界視為「姐弟戀典範」。兩人2019年結婚，育有一雙兒女，婚後常在節目中談愛情細節，笑談年齡差距。然而這段被祝福的婚姻，如今卻陷入家暴與外遇風暴。

圖／女星安歆澐與小16歲的龍舟國手莊英杰，曾被外界視為「姐弟戀典範」。（翻攝自 安歆澐粉絲專頁）

據《三立新聞網》報導，安歆澐親口證實正與莊英杰打離婚官司，並指控對方不僅外遇，還劈腿自己的一名人妻閨蜜。她表示，曾親眼多次抓包兩人幽會，儘管過去願意給機會並簽署和解協議，對方仍屢次違約，「既然選擇不守承諾，就得付出代價。」

根據她的說法，夫妻間曾簽下協議，只要一方出軌，房產將轉歸另一方名下。現階段，她已向莊英杰提出上百萬元求償，至於是否對閨蜜提告侵害配偶權，仍待評估。

外遇並非唯一傷痛。安歆澐透露，丈夫情緒起伏不定，飲酒後多次失控，其中一次甚至拿菜刀砍冰箱出氣。當時莊英杰正值選拔落選，情緒低落又酗酒，突然暴走的舉動讓她驚嚇不已。她回憶：「那一刻我真的覺得他整個人失控。」

圖／女星安歆澐與小16歲的丈夫莊英杰今年4月在車上發生爭執，當時莊英杰竟伸手勒她脖子，導致短暫昏厥。（翻攝自 安歆澐粉絲專頁）

更讓人震驚的是，今年4月兩人在車上發生爭執時，莊英杰竟伸手勒她脖子，導致短暫昏厥。她醒來後立刻報警，並多次向警方求助。花蓮當地人士透露，夫妻關係早已緊繃，婚變消息在地方已非秘密。

面對這段曾經充滿愛意的關係破碎，安歆澐語帶哽咽表示：「我從沒想過，他會為了另一個女人想要置我於死地。」她坦言過去仍相信對方能悔改，也聽過他的道歉，但最終選擇離開，「我希望他能接受心理治療，因為一個正常人不會這樣對待妻子。」安歆澐強調，這場婚姻已無法挽回，「這婚我不要了，也不可能和解。」

