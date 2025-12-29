姐弟戀零偽裝／女星甜嫁小9歲鮮肉老公 戀愛史成「姐弟戀」幸福範例

陳喬恩與曾偉昌（Alan）有9歲年齡差，是姐弟戀的幸福範例。（翻攝自陳喬恩微博）

魏如萱（娃娃）與年紀小她一半的21歲網紅Ian陷熱戀，就連上街都是零偽裝，愛得相當大方，更重啟了「大齡戀愛」的話題。被封為「鮮肉菩薩」的蕭亞軒曾與小12歲的柯震東交往，可惜最後分手收場；陳喬恩與老公曾偉昌（Alan）雖有9歲差異，仍決定結婚；被封為「男神收割機」的許維恩與小6歲的王家梁，現在已組成三口之家。

蕭亞軒與柯震東曾擁有過轟轟烈烈的一段戀情。（翻攝自蕭亞軒臉書、柯震東IG)

蕭亞軒與柯震東雖相差12歲，兩人曾擁有過轟轟烈烈的戀情，因在夜店相擁被拍到而公開，引發「亞東戀」熱潮，不過，分手後關係一度冰點，直到今年7月，蕭亞軒在Threads上分享時尚品牌代言形象影片，柯震東驚喜現身留言區回覆4個「比讚」的貼圖，世紀破冰引來近2000人按讚。

陳喬恩與曾偉昌（Alan）因中國大陸戀綜《女兒們的戀愛》結緣，2022年登記結婚，2024年在馬來西亞蘭卡威補辦海島婚禮，兩人感情穩定，雖有9歲年齡差，但感情如今依舊不錯。

許維恩與小她六歲的王家梁相戀，兩人育有一女。（資料照）

婚前被戲稱「男神收割機」的許維恩，與小她6歲的王家梁相戀，並於2021年11月登記結婚，直到2023年剖腹產下愛女「忒忒」，一家三口天倫照羨煞人。

