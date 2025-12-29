姐弟戀零偽裝／獨家！男友飛越12,500公里 魏如萱當街幫他揉肩活血

12/17 19：22 盼了4個月，魏如萱（左）與男友Ian（右）終於相聚，現身台北信義區街頭約會。

魏如萱（娃娃）與年紀小她一半的21歲網紅Ian陷入熱戀後，隨即展開了台北與紐約跨越12,500公里之遙的遠距離戀愛，時隔4個月的兩地相思，終於在耶誕節前夕再聚，本刊日前在台北信義區捕捉到小倆口身影，魏如萱如情竇初開的少女，頻頻對著Ian甜笑，看得出有男友在旁，讓她充滿了幸福感。

魏如萱12月初才鬆口認了與Ian穩定交往中，更稱他是「紐約小男友」，當時，一人在紐約、一人在台北，天天靠著視訊維繫感情，因兩地時差，魏如萱總是為愛熬夜到凌晨2、3點，苦苦等待男方上線，更因此熬出了熊貓眼，也忍不住自嘲臉變腫，但男方一句：「妳很漂亮。」就讓她聽了心花怒放，原地轉圈圈。

魏如萱（右）12月初鬆口認了與Ian（左）穩定交往中，更稱他是「紐約小男友」。（翻攝自魏如萱IG）

戀愛腦上頭 一路笑

還在紐約就讀工業設計的Ian（左），常在社群分享藝術、設計與模特工作，外型帥氣的他曾受邀出席香奈兒活動。（翻攝自Ian IG）

新年假期到來，還是學生的Ian也開始放寒假，他人剛搭機落地，立馬就與魏如萱見面。12月17日晚上7點多，本刊在台北信義區，拍到了Ian與魏如萱，兩人零偽裝出現在街頭，甚至在街頭為男友揉肩活血，愛得坦然又大方。

19：23 Ian（左）與魏如萱（中）幾乎是零偽裝，大方在街頭互動，偶爾與友人（右）討論事情。

好不容易盼到Ian回台，魏如萱立馬切換為戀愛腦模式，看著男友就嘴角上揚，不自覺甜笑與嬌嗲，即使在人來人往的信義區，歌后和小男友的眼中只有彼此，就算身旁有友人同行，小倆口也完全不在乎，更無視路人目光，畢竟兩人相思了4個月。

19：26 魏如萱（左）一見到Ian（右）就切換成戀愛腦模式，兩人完全無視路人的目光，並肩同行感受彼此的體溫。

對於Ian，魏如萱總是讚賞他歌喉不錯還會彈吉他，兩人在音樂上很有共鳴，是她幸福生活中的小確幸。尤其男友最愛聽她的〈Don't cry Don't cry〉這首歌，她還許願男友能來看她明年2月在台北小巨蛋舉辦的演唱會。從男方一回台，兩人就黏在一起約會，或許要男方在演唱會上露臉，並非難事。

曾兩度登金曲歌后寶座的魏如萱，私底下一談起戀愛就是十足戀愛腦，每回都是奮不顧身。（台視提供）

撇三角疑雲 堅持愛

一直以來，魏如萱都是為愛奮不顧身，行動力十足，敢愛敢恨且不設限，從與隆宸翰離婚、結束4年婚姻後，她陸續與男星陳昊森、蔡凡熙傳緋聞， 如今與小21歲的Ian相戀，都展現了她為愛勇往直前的個性。

Ian（右）與若盈（左）原本是網紅情侶檔，曾參與拍攝艾怡良MV，後與魏如萱爆發三角戀疑雲。（翻攝自若盈Threads）

魏如萱與Ian的戀情因一同看展而曝光，但當時Ian與前女友若盈尚在冷靜期，期間一度傳出魏如萱是第三者，讓這段感情在初期充滿了波折，還出現了「小帳」護愛及與若盈隔空交火。這一路走來相當不容易，魏如萱寧願扛著龐大的外界壓力也堅持要愛，打著要為愛「賭一把」的旗幟，好好愛一場。

