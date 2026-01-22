姐弟爭接棒盧秀燕 楊瓊瓔：一切尊重黨中央機制

楊瓊瓔(中)至大甲國小參加活動，強調一切尊重黨中央機制。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕藍營台中市長提名首度協調破局，立委楊瓊瓔與立院副院長江啟臣疑似內鬨失和，國民黨主席鄭麗文昨日強調，有意參選者在協調、協商沒有共識狀況下，只能進入初選。黨內程序跟遊戲規則，不會因任何一個人的特殊需要而改變。對此，楊瓊瓔今日低調表示，一切尊重黨中央機制。

鄭麗文昨日表示，現在協調中的縣市幾乎都是國民黨執政縣市，她認為這很正常，因為現任縣市長執政成績優異，如果沒人要爭取才不正常。楊瓊瓔今日陪同台中市盧秀燕至大甲國小會勘，楊瓊瓔認為國民黨才濟濟，她受訪指出，一切尊重中央機制。

楊瓊瓔至大甲國小參加活動，強調一切尊重黨中央機制。(記者廖耀東攝)

