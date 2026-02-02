姐弟爭提名 藍再啟動台中模式

國民黨台中市長人選立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔「姐弟」相持不下，江1日深夜在臉書透露，已簽署黨中央提名協議；楊2日也表示，已收到相關文件，「我也一定會簽」，一切尊重黨中央安排。國民黨副祕書長李哲華說，提名會循「8年前台中模式」，由內參民調協調人選，但須確認雙方都簽署才能對外說明協議內容。

盧秀燕與江啟臣於民國107年台中市長初選時，找3家民調公司執行全民調，約定依民調結果協調1人參選；當年江僅以0.616％敗給盧，即力挺盧參選。該模式後來被黨內稱為「台中模式」，並多次複製在其他選舉提名。

黨內人士說，該模式關鍵為即使參與者有競爭民調，但仍屬「協調」而非「初選」階段，不必公開初選，可降低黨內火藥味，且內參模式也可協議不公開民調結果，保留敗者顏面，有利未來整合。此次台南市長提名，謝龍介與陳以信即以內參民調協調陳退選。

江啟臣1日深夜在臉書透露收到黨中央的提名協議，內容不能如盧秀燕建議的2月19日前完成提名，與他期待的「愈快愈好」有很大落差，他仍尊重並簽署。楊瓊瓔昨說，她也一定會簽，期盼黨中央在整體規畫，能給出具體民調執行時間，讓大家都能掌握節奏安心整合

李哲華昨證實該協議確實是黨中央建議的遊戲規則，目前仍屬協調階段，只要江、楊有共識也可修改，但須確認2人都簽署才能說明；至於提名時程，「農曆年前要完成提名不容易」。

消息指出，江主張愈快完成提名愈好，楊則提出5月前完成，黨中央則建議折衷版本、於3月底前完成提名，但此消息未獲黨中央證實。

台中藍委黃健豪透露，提名協議規畫3月底前決定人選，內參民調將採全民調，黨中央應在2人簽署協議後立即啟動流程。