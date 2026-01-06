姐弟爭？ 謝衣鳯投入彰縣長初選 胞弟謝典林：沒說誰讓誰

彰化縣 / 綜合報導

上禮拜(12/28)立委謝衣鳯才宣布投入國民黨彰化縣長初選，今（6）日週刊也爆料，她的胞弟，彰化縣議長謝典林，其實有意競爭，但因為要防止議長位子，被副議長許原龍給搶進，才一直遲遲未鬆口，但卻被謝衣鳯搶先一步；今日謝衣鳯對此回應，相信「謝議長」會做出最好的選擇；謝典林則是始終不置可否，強調無論參不參選，都是為了提高彰化縣的能見度。

彰化縣議長謝典林說：「沒有說誰一定要讓誰，還是說有什麼不合，就是我也沒有跟她(謝衣鳯)合作過啦。」面對鏡頭侃侃而談，講起親姐姐謝衣鳯，界線卻拉得很分明，立委(國)謝衣鳯說：「國民黨中央，不論是過去的朱主席，或者是現在的鄭主席，那黨內的高層都曾經表示，希望我能夠參選彰化縣的縣長。」

國民黨中央不論是過去的朱主席，或者是現在的鄭主席，那黨內的高層都曾經表示，希望我能夠參選彰化縣的縣長，彰化縣議長謝典林說：「她要不要選縣長，你應該要問她，高層有沒有鼓勵她，你要去問那個高層，你問我，我怎麼回答。」

謝衣鳯早在去年12月表態有意角逐縣長，但謝典林身為議長，若縣長、議長都是謝家人，恐怕不會被地方所接受，地方盛傳就是這個原因，讓謝典林遲遲沒鬆口，是否跟姊姊打對台爭取縣長提名，想以退為進保住議長寶座，但被姊姊搶先宣布參選之外，副議長許原龍還積極拉攏議員，劍指議長大位，並且全力替謝衣鳯助選，讓謝典林騎虎難下。

彰化縣議長謝典林說：「(不會參與這次縣長選舉，我們可以這樣寫嗎)，可以啊，(繼續選縣議員跟議長嗎，言下之意)，啊不然呢，(你覺得跟姊姊合嗎)，不合，就跟你講說，那時候是因為小孩子的事情。」話說得模稜兩可，卻也坦言兩人確實有分歧，姊弟倆隔空喊話，但其實早在上週五，就曾公開同台。

主持人(1.2)說：「接下來是我們的立法委員，謝衣鳯。」出席活動並肩而坐，但兩人卻完全零互動，立委(國)謝衣鳯說：「對於謝議長未來是否職務上面的轉變，以及人生生涯的規劃，我相信他會做出最好的選擇。」對話中用「議長」取代「弟弟」，似乎也顯示，不讓「親情」左右政治決定。

