「姐弟登山」競逐台中市長 楊瓊瓔：與江啟臣協調不成再初選

立法院副院長江啟臣（左）與立委楊瓊瓔有意角逐國民黨提名參選台中市長。（製圖／CTWANT攝影組、周志龍攝）

爭取國民黨提名參選台中市長的立委楊瓊瓔今（22）日表示，面對同樣表態角逐市長寶座的立法院副院長江啟臣，將尊重黨中央的整體規畫，先進行黨內協調；若協調未能達成共識，才會進一步進入初選機制，決定最終人選。

台中市長盧秀燕自2018年上任至今已連任兩屆，並將於2026年任期屆滿，國民黨在台中市的接棒人選備受矚目。對於接班布局，盧秀燕目前尚未正式公開表態支持特定人選，而是與楊瓊瓔、江啟臣兩人一同合拍農曆年賀歲看板。外界分析，盧秀燕預計待提名人選拍板後，才會全力投入輔選。

楊瓊瓔曾任兩屆省議員、七屆立法委員，並曾受盧秀燕之邀出任副市長；江啟臣則曾擔任國民黨主席，並連續四屆當選台中第八選區立委。兩人皆長期深耕地方，擁有穩固的基層組織與支持基礎，若最終採取民調初選方式，選情變數與競爭態勢勢必更加激烈。

針對黨內提名機制，楊瓊瓔強調，一切將依照黨中央既定程序進行，目前仍處於「姊弟登山、各自努力」的階段，彼此相互尊重、良性競爭，目標一致，都是延續盧秀燕八年市政成果，讓台中持續穩健向前。

