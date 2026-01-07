姐弟相爭落幕！謝典霖不選彰化縣長 謝衣鳯回應

國民黨2026彰化縣長提名，一場可能的「姐弟相爭」提前落幕，現任彰化縣議長謝典霖昨（6日）晚間明確表態，不會參選縣長，將專心競選縣議員並爭取議長連任。對此謝衣鳯受訪時表示，兩人最近都沒碰上面，也沒有針對這個議題詳談，不過自己目前依舊是朝參選的方向努力。

立委謝衣鳯表態爭取國民黨彰化縣長黨內提名（攝自中天新聞）

針對謝典霖在聯訪時表示，自己將不會參與縣長選舉，而是繼續扎根議會。謝衣鳯被問到兩人之前是否曾就這個問題討論過時表示，我都沒有遇到他，不過我相信透過媒體的報導，大家對彼此的想法都應該已經有所了解。

謝衣鳯表示，現階段依舊朝參選縣長的目標努力，也會做好各項準備，對於地方建設，以及相關法規、法令的了解，我們都持續在進行當中。

謝典霖表示不會參選彰化縣長（攝自謝典霖臉書）

謝典霖昨晚在議會接受訪問時表示，先前提出參選黨主席或相關議題，主要是為了引起社會對改革的討論，並不一定真的會走到最後，並表示接下來將專心競選縣議員，爭取議長連任。言下之意確定不會參選縣長。

目前彰化縣長選情方面，民進黨已經確定提名現任立委陳素月，至於國民黨方面除了謝衣鳯之外，前立委柯呈枋以及前南投縣黨部主委洪榮章都有意參選。

