姐弟開撕？楊瓊瓔駁「撕破臉」：尊重機制、唯一目標是團結

立委楊瓊瓔7日回應，她從頭到尾都尊重黨中央的提名機制，並否認與江啟臣「撕破臉」的傳聞。（馮惠宜攝）

國民黨台中市長提名「姐弟之爭」黨中央傳出將於3月25日至31日進行民調，立法院副院長江啟臣6日晚間隨即發文質疑民調時程公開違反協議，立委楊瓊瓔今天（7日）回應，她從頭到尾都尊重黨中央的提名機制，並否認與江啟臣「撕破臉」的傳聞，直言雙方互動良好，唯一的目標就是讓台中團結。

國民黨中央與楊瓊瓔陣營昨拋出「擬於3月25日至31日進行民調」的消息，引發江啟臣強烈不滿。江啟臣於臉書發表嚴正聲明，指控此舉已明顯違背雙方簽署的「不對外公布民調時間、機構」之協議，並強調自己除了1月16日的協商外，並未參與後續民調日期的確認，擔心時間公開將導致外力介入，使民調結果失真。

廣告 廣告

面對江啟臣的質疑，楊瓊瓔今日受訪時表現平穩。她表示，自己始終抱持著尊重黨中央提名機制的態度，到目前為止也一直忠於制度。針對爭議焦點的民調日期，楊瓊瓔說明，黨中央在先前已有發布相關訊息，其目的是希望能讓基層支持者放心，並建立更清楚的制度，「因為台中一定要團結向前行」。

對於外界解讀江啟臣的發文是雙方「互槓」甚至「撕破臉」，楊瓊瓔則予以駁斥。她透露，雙方在跑基層行程時經常碰面，「大家互動都很好」，並重申彼此的目標一致，就是要確保國民黨在台中能團結勝選。

【看原文連結】