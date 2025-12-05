姑姑殺害6歲姪女「頭浸水盆」 她連親生兒也沒放過！

國際中心／饒婉馨報導

印度哈里亞納邦帕尼帕特市（Panipat）發生一樁駭人的連環溺童凶殺案，根據外媒報導指出，有一名年僅6歲的小女孩薇迪（Vidhi）慘死在親戚的婚禮上，經調查後發現凶手竟是逾30歲的姑姑普南（Poonam）。她因極端的忌妒心，在3年內連續殺害4名孩童，其中還包括她的親生兒子。





普南（中）殘忍殺害4名孩童，只因嫉妒心作祟。（圖／翻攝自Ｘ ＠TrueCrimeUpdat）

根據 印度媒體《India Today》報導 ，一名6歲女童薇迪（Vidhi）在親戚婚禮途中忽然失蹤，家人急忙到處尋找，1小時後在儲藏室才發現她面朝下躺在塑膠水桶裡，並且只有頭浸在水裡，送醫後還是身亡。雖然一開始被認為是意外，但警方發現們從外面上鎖，現場的痕跡也很可疑，深入調查後鎖定普南（Poonam）是兇手。她昨（3）日遭警方逮捕，普南也承認犯案，向警方供稱，她無法忍受婚禮上有比她漂亮的孩子，甚至透露她早在2023年就已對嫂嫂的女兒下毒手了，為了轉移焦點，防止自己露餡，她已溺水的方式殺害3歲的親生兒子。這一連串的病態殺戮手段和其動機曝光後，震驚了整個印度社會，並使當地親屬社區陷入巨大的恐懼與悲痛之中。

薇迪父親回想之前女兒曾差點被熱水潑到，請求法院判處她死刑。（示意圖／民視新聞）

薇迪的父親桑迪普（Sandeep）心痛表示，他回想起2021年普南就曾試圖用一大壺熱水潑向薇迪，只是當時大家都以為是意外，誰能想到4年後竟釀出這個悲劇。他還坦言，自己早就懷疑普南是凶手，但身邊的家人都不相信，如今真相已曝光，他請求法院判處死刑，不然不知道還會有多少孩童因此喪命。據警方透露，普南在多次犯案後仍能保持平靜，且會自己慶祝，其心理狀態令人擔憂，目前整起案件仍在持續偵辦中。





