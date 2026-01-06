姑婆嶼野生紫菜成長良好 季風稍歇 250人分乘快艇前往採集「黑金」 盤商收購價一斤300元 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】姑婆嶼周邊海域因水質潔淨、潮汐適宜，孕育出品質優良的野生紫菜，一向深受地方居民與饕客重視。姑婆嶼紫菜首發團，今（5）日由白沙赤崁北海遊艇碼頭250人分別搭乘五艘快艇前往姑婆嶼海域，在天候與海象許可下，依循傳統與相關規範進行野生紫菜採集，一行人上午7:30分迎著晨曦前往採收第一批野生紫菜，由於今年冷氣團持續南下，紫菜又長又多，民眾輕輕鬆鬆就可採集10斤至20斤紫菜，要肩扛或兩人合力提取才能上岸，現場盤商收購每斤300元，算是上天給的年終獎金。

採紫菜必備工具: 防滑鞋、漁網手套、手抄網及各種網袋。(圖/郭偉民攝)

澎湖紫菜最大產地，就是位於北海的無人島姑婆嶼，因採收期在農曆年前，每年可採收2～3次，被澎湖人視為年終獎金來源。姑婆嶼雖是無人島，但紫菜採收權為赤崁信仰中心龍德宮所有，在紫菜生長期間，還派人上島留守觀察紫菜生長情形，配合氣候採收，由廟方按照丁口數收取費用，今年每人收1500元。

今年接連幾波寒流過境，給予姑婆嶼野生紫菜極佳生長環境，但東北季風強烈遲遲無法成行，紫菜怕露水及下雨，遇雨就會掉落。廟方於元旦假期期間研判今(五)日東北季風稍歇，因此大赤崁龍德宮決定成行。大赤崁龍德宮主委鄭進豐表示，今年紫菜生長良好，大家一定都能豐收，廟方依報名人數雇請5艘快艇，分載250人登島。

冷氣團夠冷且不下雨的情況，野生紫菜長得就好，長滿整個海水波濺過的岩石上。(圖/郭偉民攝)

快艇載採集人員登島後，魚貫抵達紫菜生長區就定位，待廟方燃放鞭炮為信號開始採集，「全副武裝」人員，頭戴斗笠、手著漁網手套、腳穿草鞋，並用面紗蒙臉，再搭配漁網、塑膠籃等，就是澎湖傳統採紫菜標準配備，現場也出現不少外勞面孔都是赤崁船家漁工，也身負任務前來採集，由於手腳俐落收穫豐富，只能臨時用木棍當扁擔，2人合力抬上船，當船回赤崁港，就有盤商以一斤300元收購，農漁局也派員現場秤重，秤得重量加總為3000斤左右，比往年多了800斤，雖然今年上島採集費用比往年高，但由於野生紫菜生長情況不錯，人手一大袋的紫菜，豐收的喜悅寫在臉上，真是上天賜予的年終獎金。

農漁局在岸上設磅秤，記錄今年紫菜收成量，結果總重約3000斤。(圖/郭偉民攝)

鄉民排隊等待盤商分選收購紫菜，黑金紫菜今年收購價一斤300元。(圖/郭偉民攝)

採集上岸後的紫菜，經過乾淨海水洗滌後馬上曝曬，這家三人去採集，收成約150斤紫菜。(圖/郭偉民攝)