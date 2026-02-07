唐勝一

小姑提著水果一進門，人未坐定，就被嫂子拉長的鐵青臉色驚住。“咋啦，我不該來嗎？”嫂子瞪著小姑:“我可警告你，你閑得沒事，不要老是發微信給你哥，弄得他都神魂顛倒了。”“我——”小姑欲言又止，大哥的叮囑又在耳邊響起。

“小妹啊，往後我用微信轉點小錢給你，讓你買點零食給外甥崽吃，千萬莫讓你嫂子知道了。哦，你記住，凡是我兄妹微信聊天的事兒，你都不能跟你嫂子講，她這人古怪，弄不好就會跟我吵嘴幹架。”“知道了，哥。這點我能做到。”

小姑對嫂子真的很生份。有一年拜年，兩家相互打發娃兒紅包，嫂子家給的500元，而小姑家卻只給400元。嫂子當晚就跟老公講:“人情是你來我往，你看你妹，我先打發她娃兒500元紅包，她後打發我家娃兒紅包才400元，少了100元，這像麼子話啊。”老公接茬:“算了吧，小妹不會做人，往後就少交往唄。”

嫂子很憋屈，有話無處講啊。她有個令男人心動的閨蜜，雖然常在一起吃吃喝喝，打打牌，但話講的並不多。閨蜜跟她約定：“我們倆無論面談，還是網聊，都一律不聊家務事，因為家家有本難念的經，就各自承擔吧。”

嫂子昨晚整夜沒睡好覺。深更半夜，老公手機叮咚一聲響，有人發來微信聊天。“誰的資訊？”“小妹發的。”老公把手機遞到她的眼前，“你看。”她看清是小姑的頭像，聊天資訊是一句:“哥，你睡了嗎？”她轉過身去，懶得管這事，佯裝呼呼大睡。不料老公內急，匆匆去了衛生間，忘了帶手機。她趁機看了老公手機一眼，一條“明晚我請你在白天鵝酒家吃飯”的資訊刺激了她，趕緊掏出手機吧嗒一聲拍了下來。“小姑啊小姑，請你哥吃飯就不能請我嗎？姑嫂竟有如此深仇大恨麼？”她越想越煩，翻來覆去睡不著。

第二天晚飯時間，嫂子巧裝打扮，戴上潔白的口罩，架上深色墨鏡，在白天鵝酒家搜尋一遍，最終於一個卡包裏發現了老公，氣得她渾身發抖。她強抑制住情緒，悄悄地用手機拍下幾幅照片，氣呼呼地離開酒店。

當老公深夜回來，她跟沒事一樣，裝著呼呼入睡。老公躺到床上，關了燈還在玩手機。她習慣地問一聲:“誰還在跟你聊天？”“小妹唄。”她生氣地坐起，拿著自己的手機撥打小姑電話，連打幾遍才接通:“小姑，你這麼晚了還跟你哥聊天，不讓人睡覺了嗎……你沒有，你哥的手機都讓我看了，顯示是你的微信頭像呐……你在睡覺，好，你跟你哥講……”

老公接過手機講：“小妹，你給嫂子哆哆嗦嗦講些什麼啊……我們兄妹聊天很正常嘛，隨時都可以聊。她管不著。”他說完掛斷了電話。

嫂子拿起手機，又打通小姑電話:“小姑，我話還設講完呢……你放心，我不會冤枉你的，還會為你澄清事實……你哥講今天是你請他在天鵝酒家吃晚餐，我不信，便盯了他的梢，結果發現與他共進晚餐的不是你，而是另外一個小妖精……幸好我拍了照，要不，誰都不會信……好的，我馬上就把照片傳給你，上次拍他手機聊天資訊照片也傳來。唉——，怨都怨我，不該引狼入室啊。”

小姑看過照片，在電話那頭自責:“嫂子，我也有責任，不該跟你生縫隙，讓人有機可趁，用我的頭像搞冒充。”

事已至此，沒法否認。老公揚手啪啪地打了自己一陣耳光子，哭訴著央求:“老婆，我錯了，不該跟你閨蜜有染。看在娃兒的份上，你就給我一次改過的機會吧？”