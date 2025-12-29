姑息加害人 民怨難平

（圖／本報系資料照）

12月19日台北市街頭及捷運附近發生的無差別攻擊殺人案件，後續引發廢死與否的相關討論。綠營可能會參選台北市長的兩位參選人都分別表示了不同的看法。

首先，苗博雅議員提到「在台灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」又強調，死刑沒有廢除，但要有嚴格限制，避免冤錯假案。王世堅直指廢死是「集體的虛偽」，更建議廢死支持者移民北歐，更直指廢死聯盟是「假仁假義」、「欺世盜名」，要他們閉嘴。

王世堅一直被認為是「民進黨僅存的良心」。但我們實際來看一下台灣從「殺人者死，傷人及盜扺罪」，這個兩千年前劉邦進咸陽城的「約法三章」，幾乎是法律不變的真理是如何動搖的？

廣告 廣告

台灣於2000年陳水扁政府時代，為因應歐、美、日世界潮流，宣示政府政策是逐步廢除死刑。2009年馬總統執政，推行歐盟的「兩公約」，制定《兩公約施行法》，將其內容國內法化，使兩公約在台灣具有法律效力。兩公約有提到死刑部分比較爭議點即針對未廢死國家附加只能對「情節最重大之罪」科處死刑。

經過了25年，回頭檢視一下，台灣雖簽署了「兩公約」，同樣8年時間，陳水扁政府執行了32個死刑犯，馬英九政府執行了33個死刑犯，蔡英文政府只執行了2個死刑犯。賴清德政府目前只執行了1個，意思是說民進黨政府執政了17年，只執行了35次死刑，一年平均才2個，而且多半是扁政府時期。

「廢死聯盟」只是民間的一個團體、組織，他們只是代表台灣多元社會的另一種聲音及力量，他們有任何行政權嗎？當然任何犯嫌都是人都有被關注的權利，但跟著賴政府張牙舞爪的大法官們，哪一個不曾經是站在加害人的人權來幫被告打官司？

台灣在去年（2024）通過「死刑一致決」，在審理死刑案件時，各級法院的合議庭所有職業法官（通常為3位），都必須一致同意判處死刑，才能科處死刑。這更將台灣正式朝向實質廢死前進。目前台灣死刑成為了無期徒刑；而無期徒刑卻成了有期徒刑的怪現象。

「反廢死」在台灣有8、9成民意，刑法雖未將死刑廢除，但不執行、不實施與「可有可無」有何差別？執政者若只一味「姑息加害人」，只會跟人民愈來愈遠。（作者為金融分析師）