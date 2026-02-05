姓名含「驫」被拒用優惠 六福莊急尋人送黃金套房一晚

六福村主題遊樂園旁的「關西六福莊生態度假旅館」推出姓名中含「馬」字即可享優惠的活動。（圖／翻攝自關西六福莊 Leofoo Resort Guanshi臉書）





六福莊找的是你嗎？六福村主題遊樂園旁的「關西六福莊生態度假旅館」為迎接馬年到來，推出姓名中含「馬」字即可享優惠的活動。不過，近日一名姓名中含有「驫」字的民眾卻遭拒使用優惠，引發討論。對此，六福莊昨（4）日在臉書發文急尋這位民眾，並表示將免費提供「黃金套房」一晚。

六福莊急尋姓名含「驫」字民眾

六福莊在貼文中向該民眾道歉，並解釋：「同事誤解以為姓名都需要有馬，才符合馬的優惠規則，因此並未接受預訂黃金套房。」六福莊指出，姓名中若含有「驫」這個字，即表示有三隻馬，理應符合三隻馬禮遇。官方還附上「驫」字的解釋圖，說明此字原意為馬群奔跑的樣子。

姓名含「馬」享好康

關於馬年優惠活動內容，六福莊說明，姓名中含「一隻馬」者，可加碼獲得斑馬生態體驗或河馬生態遊兩人次；姓名中含「兩隻馬」者，可享斑馬或河馬生態體驗兩人次加上風味晚餐兩客；姓名中含「三隻馬」者，則可免費入住「黃金套房」一晚。六福莊強調，這項優惠活動僅限關西六福莊官網、電話及信件直客訂房全系列專案適用，活動期間即日起至4月30日止。

此外，六福莊提醒，入住時需出示身分證件以核對姓名，享有「三隻馬」優惠的貴賓需提前7天電話預約，每日僅限招待一間黃金套房。

六福莊也在貼文留言中再次向該位民眾致歉，表示：「我們非常樂於接受您使用馬的優惠-三隻馬禮遇：免費入住黃金套房1晚！」也顯現，六福莊對該民眾感到抱歉，展現對顧客權益的重視。

