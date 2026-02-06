姓名帶3馬免費住！「驫」字被拒 業者道歉急尋人

新竹關西「六福莊」迎接馬年，推出姓名優惠活動。（圖／東森新聞）





新竹關西「六福莊」迎接馬年，推出姓名優惠活動，只要名字中帶有「馬」字就能享有優惠活動！日前有民眾致電表示名字中有「驫」（ㄅㄧㄠ）字，驫字有三個馬這樣也算馬字吧？沒想到卻被工作人員拒絕預訂。

住宿外頭就可看見，水豚慢慢走過，緊接著羊駝也悠悠哉哉跟著隊伍路過，民眾像是住在動物園裡，而且還能體驗，餵食可愛斑馬，近距離互動拍照。

這裡是關西六福莊，主打生態度假旅館，甚至因應馬年還推出相關活動，只要姓名有3隻馬就能免費住飯店，也引來不少民眾，打電話訂房間。

不過日前就有人，打電話訂房，並表示名字中有驫字，卻遭到工作人員因誤解規則，以為要姓名中都有馬才符合資格，拒絕預訂。

而業者得知後，緊急發文致歉，並積極尋找這位，名字有三匹馬的顧客。

這項馬年優惠活動，也讓民眾開始認真，尋找誰名字能有馬。

