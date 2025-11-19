姓名有「這6個同音字」吃樂麵屋拉麵5折！麵屋一燈「限時88折」

記者莊淇鈞／綜合報導

日式拉麵「樂麵屋」插旗大直美麗華百樂園。（圖／豆府餐飲集團提供）

日式拉麵「樂麵屋」11月17日插旗大直美麗華百樂園，為慶祝大直美麗華門市新開幕，11月17日至11月19日期間，只要姓名中包含「樂、麵、屋、美、麗、華」任一同音字，出示身分證明文件，內用任點一碗拉麵，即可以5折加購「原味豚骨拉麵」，原價240元，每日限量30份。11月20日到12月15日，消費滿500元，就送「500元料理兌換券」1張。

只要姓名中包含「樂、麵、屋、美、麗、華」任一同音字，出示身分證明文件，內用任點一碗拉麵，即可以5折加購「原味豚骨拉麵」。（圖／豆府餐飲集團提供）

繼勤美誠品與台中新光等台中門市之後，來自日本的「麵屋一燈」近日進駐台中文心秀泰，開設品牌在台8號店。延續品牌傳統，此次麵屋一燈社長坂本幸彥發揮自身法餐背景。將西式濃湯的風味概念融入日式拉麵，推出限定口味「奶白菌菇培根拉麵」，將奶白菌菇湯底搭配燻骨腿，並撒上綜合香料與起司粉，創造濃郁的跨界風味，每份298元。

廣告 廣告

為慶祝新店開幕，11月19日前，到店內用即享「全單88折」優惠。現場掃碼再領「買1送1券」。11月20日至11月30日期間的平日時段15:00–17:00，推出「劍玉遊戲」，3次內成功挑戰者，可享有拉麵優惠價88元。11月20日至12月15日，凡消費文心秀泰店限定口味「奶白菌菇培根拉麵」，即可獲得「拉麵第二碗半價券」1張。

更多三立新聞網報導

國慶日「樂麵屋」豚骨拉麵10元！消費滿額可抽整桌「免費」

靚女每月4萬5被包養後反悔交新男友 魯蛇男狂訂披薩報復

新北男大生開車失控撞大貨車 再撞進路旁店家

台中知名燒肉餐廳竄火全面燃燒 救出2員工1死1命危

