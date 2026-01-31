姓名有「馬」享福利！三隻馬免費住六福莊、IKEA請吃肉丸

馬年限定好康大放送！六福莊、遠雄海洋公園及IKEA等業者紛紛推出馬年專屬優惠，只要姓名中有「馬」字或生肖屬馬，就能享有多項免費福利，其中關西六福莊更祭出姓名中有「三隻馬」可免費入住黃金套房的超狂優惠，IKEA則提供姓馬或屬馬者免費享用瑞典肉丸主餐。

2月17日至22日（農曆初一至初六）期間，IKEA卡友若姓名中含有「馬」字或生肖屬馬，於IKEA新莊店、新店店、內湖店的瑞典餐廳消費，不限金額即可免費獲得一份肉丸主餐。（圖／翻攝Google Maps）

關西六福莊於二月一日至四月三十日期間（農曆春節不適用）推出「馬的優惠」馬年限定住房活動。凡透過官網或電話訂房，入住旅客姓名中若含有「馬」或「馬部首」文字，如馬、馮、駱、騰、驊、駿、騏、騫等，便能依據姓名中「馬」的數量享有不同等級的禮遇。

六福莊表示，姓名中含「一隻馬」的旅客，入住即可獲贈「斑馬生態體驗」或「河馬生態遊程」二人次；姓名中含「兩隻馬」者，除了上述生態體驗外，還能額外享有「風味晚餐」二客；最受矚目的是姓名中含「三隻馬」的賓客，將可獲邀免費入住「黃金套房」，並包含二客活力早餐與六福村入園手環，但每日限量招待一間。

值得留意的是，此優惠僅適用於透過官方網站、電話或信件的直客訂房，第三方平台如網路旅行社、旅行社、團購、住宿券等訂房方式均不適用。符合「三隻馬」優惠的旅客，因每日限量一間且需人工審核，須至少提前七天致電訂房，入住時也必須攜帶含照片的身分證件供現場核對。

關西六福莊於二月一日至四月三十日期間（農曆春節不適用）推出「馬的優惠」馬年限定住房活動。凡透過官網或電話訂房，入住旅客姓名中若含有「馬」或「馬部首」文字，如馬、馮、駱、騰、驊、駿、騏、騫等，便能依據姓名中「馬」的數量享有不同等級的禮遇。（圖／資料照）

除了住宿優惠外，IKEA也為馬年準備了一系列限定驚喜。2月17日至22日（農曆初一至初六）期間，宜家卡友若姓名中含有「馬」字或生肖屬馬，於IKEA新莊店、新店店、內湖店的瑞典餐廳消費，不限金額即可免費獲得一份肉丸主餐，共八顆，可從三種口味中任選一種。

IKEA瑞典餐廳同時推出春節限定料理「藥膳羊肉湯」，宜家卡友優惠價一百六十八元（原價一百八十八元）。即日起至二月二十五日，還有兩款新春超值優惠餐：「新春分享餐」包含脆皮豬腳佐德國酸菜、雙色地瓜塊、瑞典肉丸、雞肉丸及植物素肉丸，再加上冷飲兩杯，組合優惠價五百九十九元；「新春開運餐」則有帕瑪森八盎司肋眼牛排、經典瑞典肉丸八顆、鄉村烤半雞等主餐，搭配冷飲三杯，優惠價七百九十九元。

此外，二月五日至十五日期間，宜家卡友於IKEA新莊店、新店店、內湖店、台北城市店、天母快閃店和宜蘭快閃店購買家具家飾，單筆消費滿八百八十八元，即可獲得「馬上好運積木年曆」或「馬上有福紅包套組（紅包三入加春聯一張）」。

遠雄海洋公園也加入馬年優惠行列，即日起至3月1日推出新春限定活動。（圖／遠雄海洋公園提供）

遠雄海洋公園也加入馬年優惠行列，即日起至3月1日推出新春限定活動。符合身分證字號含「0、2、6」任兩碼、姓名中含「遠、雄、海、洋、賀、馬、年」任一字、或生肖屬馬（西元年份：1930年、1942年、1954年、1966年、1978年、1990年、2002年、2014年）等三項條件中的任何一項，入園優惠價為699元；符合任兩項條件，優惠價為299元；若三項條件全部符合，則可免費入園。

馬年優惠活動讓姓馬或屬馬的民眾享有多項專屬福利，不僅能免費享用美食、入住豪華套房，更能免費暢遊遠雄海洋公園，為農曆新年增添喜慶氣氛。

