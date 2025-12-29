姓名筆劃透露，你靠什麼優勢擺脫單身？

越到年底，越害怕孤單。當你一個人走過寒風凜冽的街道，或一個人度過冰冷的黑夜時，是否羨慕過別人成雙成對的溫暖？如何唱響冬日戀歌，收穫甜蜜愛情？其實你的姓名筆劃數已經透露了脫單的方式，現在就和科技紫微網一起來瞭解一下吧！

註：以下說的姓名筆劃指姓名總格（姓氏和名字的總筆劃），如果姓氏或名字是一個字時，將假添一數；姓名學筆劃以繁體字《康熙字典》為準。

【讀文小提醒】若你覺得查閱起來有點麻煩，請到科技紫微網【姓名吉凶免費鑑定】，輸入自己的姓名，進行免費查詢。這樣即可自動將你的姓名換算成《康熙字典》筆劃，並立即得出此姓名的格局與數理。

廣告 廣告

圖片來源：科技紫微網

靠魅力取勝

姓名筆劃數：4、12、14、22

有以上筆劃數的人，個人魅力會成為你脫單的最大優勢，這種魅力主要表現在個人風度與素養方面。「細節決定成敗」這句話很適合描述你的感情，當你把最細節的事情做好，讓對方感受到你的魅力與真誠時，脫單成功的機率就會很大了。

靠才華取勝

姓名筆劃數：26、29、33

如果說愛情是內在靈魂的吸引，那麼才華就是光彩的外衣。擁有以上姓名筆劃的人，通常會有藝術方面的過人才華，這點足以吸引到異性的目光。在異性面前展現一下自己的小才藝，或者對於事情的獨到見解，絕對會讓對方一見傾心。

繼續愛下去…這段曖昧會有好結果？

靠性情取勝

姓名筆劃數：5、6、11、15、16、31、35

好的個性，更容易獲得對方的好感。姓名中有以上筆劃數，便是好性情的代表，男性基本上穩重得體，女性基本上溫柔善良。好好發揮自己的個性優勢，很容易就能虜獲對方的心，而且這樣的品行也會受到對方家中長輩的青睞。

【透視】他會是你的靈魂伴侶嗎？

靠賣萌取勝

姓名筆劃數：25、32、42

撒嬌賣萌，是這些姓名筆劃的人在戀愛關係裡很好用的一把「利器」，在適當的時候展現出自己的這一面，對方會很容易就被你「拿下」。不要覺得撒嬌賣萌只適合女生用，男生也可以拿它來做為調情的方式哦！

【雷諾曼宿緣占】他曾後悔分手？直視你們的復合結局

靠財力取勝

姓名筆劃數：24、29、34

這裡說的財力主要是指經濟上有穩定收入者、或是家庭環境優渥的人。擁有以上筆劃數的人通常自身的經濟實力都很不錯，會給異性穩定、可以依靠的安全感，這樣的條件可不是什麼人都有的哦！

除以上姓名筆劃數外，45、47、48、52、57、58、61、63、65、67、68、81筆劃數的人感情之路也滿順利，很有機會遇上真愛良緣！