姓氏也平權！新生兒「從母姓」比例飆6％創新高 台東縣奪冠

台灣出生嬰兒從母姓的比例持續上升！內政部公布最新統計顯示，民國114年1至9月出生的嬰兒中，有6.0％選擇從母姓，創下歷年新高。同期從父姓的嬰兒仍占多數，達93.9％，而男、女嬰從姓結構大致相同。

從母姓比例以台東縣最高，達16.8％。 （圖／內政部提供）

根據戶政資料，若父母雙方事先書面約定子女姓氏，從父姓者占96.5％，從母姓者為3.4％，同樣創下歷史新高；若由一方單獨決定，則高達99.0％選擇從母姓，顯示父母對於子女姓氏的自主選擇日益多元。

縣市別觀察顯示，從母姓比例以台東縣最高，達16.8％，花蓮縣次之為16.5％；傳統姓氏（維持父姓）比例則在台東縣居首，占1.0％，花蓮縣占0.5％居次，南投及屏東縣各占0.4％。

從父姓比率由94.7％微降至93.9％，從母姓則由5.2％升至6.0％ 。（圖／內政部提供）

民法第1059條規定，父母在子女出生登記前，應以書面約定子女從父姓或母姓；未約定或協議不成，則由戶政事務所抽籤決定。觀察民國109年至114年1至9月，從父姓比率由94.7％微降至93.9％，從母姓則由5.2％升至6.0％，從母姓比率逐年增加。

114年1至9月共計出生嬰兒8萬1381人，其中從父姓者7萬6442人、從母姓者4884人，另有54人維持傳統姓名。姓氏決定方式中，由父母「雙方約定」者達7萬9175人，占97.3％；由「一方決定」者2037人，占2.5％，從母姓者占絕大多數；經「抽籤決定」者168人，占0.2％。

統計顯示，雖然台灣仍以父系社會為主，但從母姓的比例正呈現穩定增長趨勢，顯示社會對於姓氏選擇的觀念日益多元化，也反映性別平等與家庭決策自主化的影響。

