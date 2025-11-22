姓氏也平權！新生兒「從母姓」比例飆6％創新高 台東縣奪冠
台灣出生嬰兒從母姓的比例持續上升！內政部公布最新統計顯示，民國114年1至9月出生的嬰兒中，有6.0％選擇從母姓，創下歷年新高。同期從父姓的嬰兒仍占多數，達93.9％，而男、女嬰從姓結構大致相同。
根據戶政資料，若父母雙方事先書面約定子女姓氏，從父姓者占96.5％，從母姓者為3.4％，同樣創下歷史新高；若由一方單獨決定，則高達99.0％選擇從母姓，顯示父母對於子女姓氏的自主選擇日益多元。
縣市別觀察顯示，從母姓比例以台東縣最高，達16.8％，花蓮縣次之為16.5％；傳統姓氏（維持父姓）比例則在台東縣居首，占1.0％，花蓮縣占0.5％居次，南投及屏東縣各占0.4％。
民法第1059條規定，父母在子女出生登記前，應以書面約定子女從父姓或母姓；未約定或協議不成，則由戶政事務所抽籤決定。觀察民國109年至114年1至9月，從父姓比率由94.7％微降至93.9％，從母姓則由5.2％升至6.0％，從母姓比率逐年增加。
114年1至9月共計出生嬰兒8萬1381人，其中從父姓者7萬6442人、從母姓者4884人，另有54人維持傳統姓名。姓氏決定方式中，由父母「雙方約定」者達7萬9175人，占97.3％；由「一方決定」者2037人，占2.5％，從母姓者占絕大多數；經「抽籤決定」者168人，占0.2％。
統計顯示，雖然台灣仍以父系社會為主，但從母姓的比例正呈現穩定增長趨勢，顯示社會對於姓氏選擇的觀念日益多元化，也反映性別平等與家庭決策自主化的影響。
延伸閱讀
全台首例！屏東取締工廠黑煙 開出首張AI判煙科技罰單
李多慧高鐵熱舞第二彈！ 撫胸熱舞+電眼…全網噴鼻血
好市多「保暖神衣」大特價省近千元 網評價兩極
其他人也在看
李四川條款三讀 內政部：增加地方人事支出 排擠業務預算
立法院今（21）日三讀通過被稱為「李四川條款」的「地方制度法」部分條文修正案，內政部表示，在各界未形成共識下，本次修正第55條、第56條及第57條，直轄市副市長將增加3人、副秘書長增加3人；縣（市）副縣（市）長增加16人、副秘書長增加16人；鄉（鎮、市）公所主任秘書增加34人，合計全國每年將增加約1億8千萬元之人事費用支出，將增加地方負擔，排擠地方業務推動預算。中時新聞網 ・ 1 天前
倍微前3季稅前1元 庫存、財務皆健康穩健
【記者柯安聰台北報導】倍微科技(6270)21日召開線上法人說明會，會中說明2025年第3季營運成果及未來營運展望，經會計師核閱民國114年第3季合併營收為6.28億元，稅前獲利4388萬元，按目前實...自立晚報 ・ 1 天前
新住民發展署獲准成立
記者黃翠娟∕台北報導 立法院會二十一日三讀修正內政部組織法及內政部新住…中華日報 ・ 1 天前
「全民挺國FUN」高雄登場 AAV7兩棲突擊車、大武軍艦亮相
海軍「114年國防知性之旅」今（22）日在高雄新濱營區登場，現場展出AAV7兩棲突擊車、各式飛彈及無人機等先進現役裝備，民眾不惜頂著豔陽排隊，就是要登上大武軍艦一窺堂奧，也有許多人拍下玉山軍艦身影，對這次能貼身體驗國防直呼「讚！」國防部今辦理「國防知性之旅－全民挺國FUN」活動，透過近距離接觸國防、自由時報 ・ 21 小時前
魚缸水外溢、吊燈猛搖！ 孟加拉中部5.5震 震央僅離達卡25km
孟加拉發生規模5.5地震，造成至少6人死亡、超過百人受傷。這起地震的震央，距離孟加拉首都達卡，僅僅只有25公里，當地原本就比較少發生地震；加上震源深度僅有10公里，屬於極淺層地震，所以儘管地震發生在早上10點多，依舊讓不少孟加拉人受到驚嚇。TVBS新聞網 ・ 1 天前
躲避大陸偵察衛星 傳我海軍陸戰隊秘密赴關島受訓
近年不斷有消息指出美國軍事教官來台協助國軍訓練，而22日則傳出我海軍陸戰隊派遣一個營，全員全裝於10月間搭乘玉山艦遠赴關島美軍基地受訓，為躲避大陸偵察衛星，玉山艦還於夜間駛進關島基地卸載，並於清晨出港返台。中時新聞網 ・ 15 小時前
內政部最新統計︰6％新生兒從母姓創新高 花東最多
內政部公布最新統計，今年1月至9月出生嬰兒計8萬1381人，從父姓者7萬6442人占93.9％，從母姓者4884人占6.0％為歷年新高，男、女嬰從姓結構相似，從母姓的比率以台東縣16.85%最高、花蓮縣占 16.5％居次。此外，由父母雙方共同約定，從父姓者比率為96.5％，從母姓者為3.4％，亦為歷自由時報 ・ 1 天前
新住民發展署組織法三讀通過 掌新住民事務政策等11事項
「新住民基本法」去年7月完成立法，立法院院會今天三讀通過「內政部組織法」第5條、第7條文，以及「內政部新住民發展署組織法」，在內政部的次級機關增訂新住民發展署，掌理新住民事務政策、制度、法規的統籌規劃、研究、諮詢、協調及推動等11款事項，同時明定該法自公布後3個月施行。自由時報 ・ 1 天前
還有805萬人未領！普發1萬衝郵局「攻略」：24日起尾數分流 怎麼領一次看
財政部今（21）日與交通部等共同召開記者會宣布，普發現金新台幣 1 萬元自 11 月 24 日（下週一） 起正式開放「郵局臨櫃領現」服務，提供民眾多元便利的領取管道。截至目前，普發現金已有 1,550 萬人領取，約佔符合鉅亨網 ・ 1 天前
新版台灣全民安全指引 明年1月完成980戶普發
新版《台灣全民安全指引》印製了1100萬本，已經開始配發，明（2025）年1月5日前，將普發到每個家戶，不過國民黨則質疑手冊內容不完整，以及印製費用疑似規避立院備查，國安會副秘書長林飛帆則強調，許多國家都有發放民防手冊，如今台灣是接軌國際經驗，未來指引會視敵情威脅、天然災害形態等情況，適時調整。公視新聞網 ・ 1 天前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 4 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 17 小時前