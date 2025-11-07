姓、名不分？陳柏惟「Michael宗祠」鬧笑話芯酸：怎選上立委？

前立委陳柏惟鬧了天大笑話，Michael Jackson、Michael Jordan哪個是姓哪個是名，傻傻分不清。（圖／東森新聞）





網紅館長日前到中國宣稱要幫總統賴清德尋根，就被前立委陳柏惟批評，用血緣認祖歸宗是落後國家的行為，還直呼若英國弄一個Michael宗祠，那以後Michael Jordan、Michael Jackson就要回英國祭拜。此話一出陳柏惟立刻遭各界猛酸，英文的名字跟姓氏都分不清楚，脫線言論也被徐巧芯諷刺，當時到底是怎麼選上立委的。

真是3Q咱們的前立委陳柏惟，鬧了天大笑話，Michael Jackson、Michael Jordan哪個是姓哪個是名，陳前委員傻傻分不清。

廣告 廣告

前立委陳柏惟：「落葉歸根的都是肥料，落地生根的都是希望跟種子，要落葉歸根的自己回去當肥料，就同姓而已，那你英國弄一個Michael宗祠，以後Michael Jordan跟Michael Jackson要回英國祭拜。」

立委（國）徐巧芯：「陳柏惟當時到底是怎麼當上立委的，那陳柏惟是姓柏惟嗎，這是哪一個大柏惟宇宙，所有叫柏惟的人，跟陳柏惟都是同宗同源嗎。」

Michael Jackson跟Michael Jordan，其實Michael就是他們的First Name，也就是我們所說的名字，而Jackson跟Jordan就是他們的Last Name，也就是姓氏，所以陳柏維的Michael宗祠翻車了。

立委（國）陳玉珍：「身為同是陳氏宗親的子孫，又同為立法院曾經的同事，我覺得這個又當過國會議員，真的是貽笑大方，回去應該從國中的課本開始學習。」

連自家遠親陳玉珍也看不下去，要陳柏惟好好回去多讀點書。但陳前委員不檢討不認錯，不給人更正，還繼續開砲反擊說「實話總是傷人，讓你只好轉移焦點肥料們，新聞太多被狗仔跟肥料蹭，傷了網友們眼睛請多見諒」。

立委（國）林沛祥：「他的邏輯思維似乎跟我們台灣，跟我們中華民國有很大的落差。」

陳柏惟為了政治攻防，無視東西方姓名順序差異，事後還嘴硬，自曝學理不足之外，也再添一筆負面事蹟。

更多東森新聞報導

藍白不同意人事案 NCC仍維持3位委員

「補充保費新制」小資族扛？ 民怨炸鍋「政院7小時喊卡」

非洲豬瘟專報「藍綠議員都猛批」！ 盧秀燕4度鞠躬道歉

