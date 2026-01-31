姓「馬」有優惠！中三隻免費住飯店、爽吃IKEA肉丸

生活中心／賴俊佑報導

姓名有「三隻馬」免費住關西六福莊黃金套房。(圖／關西六福莊提供)

迎接馬年，姓名有馬、生肖屬馬有優惠！關西六福莊姓名有「三隻馬」免費住黃金套房，IKEA招待馬先生、馬小姐免費吃肉丸，遠雄海洋公園生肖、姓名、身分證都符合免費入園。

關西六福莊姓名有「三隻馬」免費住

關西六福莊推出「馬的優惠」馬年限定住房優惠活動！2月1日至4月30日期間（農曆春節不適用），自官網/電話訂房預訂入住關西六福莊，入住旅客姓名中含有「馬」或「馬部首」之文字（如：馬、馮、駱、騰、驊、駿、騏、騫等等）依照不同字數提供三種等級禮遇。

姓名中含「一隻馬」的賓客，入住即贈送「斑馬生態體驗」或「河馬生態遊程」2人次；姓名中含「兩隻馬」的賓客，除斑馬/河馬生態體驗外，再加碼招待「風味晚餐」2客；而最受矚目的尊榮禮遇，則是針對姓名中含「三隻馬」的賓客，將招待免費入住「黃金套房」，並包含 2 客活力早餐與六福村入園手環（每日限量招待1間），讓「馬」上好運直接升級為頂級假期。

關西六福莊特別提醒，本優惠僅限透過官方網站、電話或信件之直客訂房適用，第三方平台如：OTA網路旅行社、旅行社、團購、住宿券…等第三方訂房恕不適用馬的優惠。姓名符合「三隻馬」禮遇之賓客，因每日限量 1 間且需人工審核，須至少提前 7 天致電訂房。使用馬的優惠，入住時請務必攜帶含照片之身分證件以供現場核對。

IKEA姓名有馬、生肖屬馬免費吃肉丸。(圖／IKEA提供）

IKEA姓名有馬、生肖屬馬免費吃肉丸

IKEA馬年準備各店限定新春驚喜！2月17日至2月22日初一到初六於IKEA新莊店、新店店、內湖店，只要是宜家卡友姓名中含有「馬」字，或生肖屬馬者，於 IKEA 瑞典餐廳消費不限金額，即可免費獲得肉丸主餐一份（8 顆，3 種口味擇一）。

2月5日至2月15日宜家卡卡友於IKEA新莊店、新店店、內湖店、台北城市店、天母快閃店和宜蘭快閃店，購買家具家飾，單筆消費滿888元即可獲得「馬上好運積木年曆」 或 「馬上有福紅包套組(紅包3入+春聯1張)」。

新春宜進補！IKEA瑞典餐廳即日起至2月28日，推出充滿台味記憶的春節限定料理「藥膳羊肉湯」，即日起至2月25日推出兩款新春超值優惠餐，「新春分享餐」包含脆皮豬腳佐德國酸菜、雙色地瓜塊、瑞典肉丸、雞肉丸及植物素肉丸，再加上冷飲兩杯組合優惠價599元，「新春開運餐」包含帕瑪森 8 盎司肋眼牛排、IKEA 經典瑞典肉丸8顆、鄉村烤半雞等奢華主餐，搭配冷飲三杯優惠價799元。

遠雄海洋公園生肖、姓名、身分證都符合免費玩。(圖／遠雄海洋公園提供）

遠雄海洋公園生肖、姓名、身分證都符合免費玩

遠雄海洋公園即日起至3月1日推出新春限定優惠，身分證字號含「0、2、6」任兩碼，姓名中含「遠、雄、海、洋、賀、馬、年」任一字、生肖屬馬（西元年份: 1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014年），三關條件可自由組合，依照通過關卡數，給予對應優惠，符合任1關優惠價 699 元、符合任2關優惠價 299 元、3關全部符合免費入園。

