委代總統宣誓就職! 川普談石油與 「深度介入」強生 : 不會向委派地面部隊

委內瑞拉代總統羅德里格斯於當地時間5日宣誓就職。 圖 : 影片截圖

[Newtalk新聞] 委內瑞拉副總統德爾西·羅德里格斯當地時間 5 日宣誓就任委內瑞拉代總統。從現場影片來看，主持宣誓就職儀式的人員，除了委內瑞拉國民議會議長豪爾赫·羅德里格斯外，還有委內瑞拉總統馬杜洛的兒子、國民議會議員尼古拉斯·馬杜洛·格拉。

3 日淩晨，美國強行控制馬杜洛夫婦，並將二人帶至美國。委內瑞拉最高法院 3 日命令副總統羅德里格斯擔任代理總統。美國紐約時報爆料，在馬杜洛被逮捕數周前，白宮就認定羅格里格斯是美方「可以接受」的代總統人選。美國總統川普對此則表示，在對馬杜洛夫婦採取行動前，沒有與羅德里格斯溝通。

據美國《全國廣播公司》（NBC）5 日報導，川普在接受採訪時說，委內瑞拉不會在未來 30 天內舉行新的選舉。

委內瑞拉代總統羅德里格斯。 圖 : 翻攝自央視新聞

川普 5 日當天在接受採訪時表示，美國「並未與委內瑞拉交戰」，並稱美方當前的行動目標並非戰爭，而是打擊毒品犯罪和非法移民問題。他預計，美國將對委內瑞拉進行一段時間的「深度介入」，以推動委恢復秩序。

他在談到委內瑞拉下個月舉行選舉的可能性時說道：「我們必須先整頓這個國家。現在不可能舉行選舉。民眾根本無法投票。不，這需要一段時間。我們必須讓這個國家恢復健康。」

此外，他還表示，美國可能會資助石油公司重建委內瑞拉的能源基礎設施。他認為這個項目可能只需不到 18 個月就能完成。

川普上週六更曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製

此外，在聽取川普政府就委內瑞拉問題舉行的閉門簡報後，美國國會眾議院議長邁克·強生表示，他不認為美國會向委內瑞拉部署地面部隊，並強調美方行動「不是一次政權更迭行動」。

強生在與美國務卿盧比歐等高級政府官員會談後表示，除「施壓委內瑞拉新的臨時政府採取行動」外，美方「預計不會有直接軍事介入」。他說，美方的目標是在不擴大軍事介入的情況下，推動委內瑞拉局勢朝符合美國預期的方向發展。

