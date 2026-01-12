「委內瑞拉不適合投資」石油巨頭說實話下場慘，川普對埃克森美孚報老鼠冤：我不太想讓他們去開採石油

在美國以迅雷不及掩耳之勢介入委內瑞拉局勢、抓走總統馬杜洛（Nicolás Maduro）之後不到一週，川普便在白宮召集了全美近20家頂級石油公司的高層。川普的算盤打得簡單粗暴：他希望美國石油公司在委內瑞拉至少投資1000億美元，將這個飽受摧殘的國家打造成美國能源後花園，並藉此將全球油價壓低至每桶50美元。

對於川普來說，這將是一場政治與經濟的雙重勝利；但對經歷過2007年查維茲（Hugo Chávez）國有化浪潮的石油巨頭們來說，這更像是一場充滿未知的賭局。

埃克森美孚執行長伍茲在會議中坦言，除非委內瑞拉的商業框架和法律體系發生「根本性的重大變化」，否則貿然投入資本是不負責任的。 「我們在當地的資產曾兩度遭沒收，如果要考慮第三次進場，我們必須看到與歷史過往相比，出現相當重大的改變。」

這番基於公司治理與風險控制的理性發言，卻遭到川普當場反擊：「如果不想去，儘管告訴我，因為我還有25個今天沒來的人願意取代你們的位置。」川普11日在空軍一號與媒體交談時更說：「（關於到委內瑞拉投資的計劃）我傾向將埃克森美孚排除在外。」​

《華爾街日報》指出，埃克森美孚在委內瑞拉的經營歷史可謂血淚斑斑。 2007年，埃克森美孚在委內瑞拉的資產第二次被國有化，雖然提起訴訟、索賠120億美元，最終只收回了其中一小部分。不過伍茲也說，他可能會在未來幾週派遣技術團隊前往委內瑞拉考察，評估當地資產的現狀。

還是有人逆勢而上

除了埃克森美孚，康菲石油（ConocoPhillips）執行長蘭斯（Ryan Lance）也拋出另一個棘手的問題：舊帳怎麼算？蘭斯提醒川普，康菲石油是委內瑞拉最大的非主權信用債持有者，被拖欠金額高達120億美元。這些債務是2007年該公司被趕出委內瑞拉時留下的歷史傷痕。

川普的回答則展現了他一貫的「破產重組」式商業邏輯： 「我們不會去看人們在過去損失了什麼，我們要向前看。你們將會賺得盆滿缽滿，但我們不會回頭看。」這句話無疑給期待美國政府能為其討回公道的債權人潑了一盆冷水。

但在大型上市石油公司猶豫不決之際，私人資本與投機者卻嗅到了機會。

擁有私人資本的獨立石油大亨、Hilcorp創始人傑夫·希爾德布蘭德（Jeff Hildebrand）成為了少數明確說「Yes」的人。 Hilcorp以低價收購老舊資產、透過削減成本壓榨剩餘價值而聞名，這種商業模式與當前百廢待興的委內瑞拉基礎設施不謀而合。當川普問及是否會進軍委內瑞拉時，希爾德布蘭德的肯定回答，成為了川普手中為數不多的籌碼。

作為唯一在制裁期間仍留在委內瑞拉的美國巨頭，雪佛龍（Chevron）採取了更為圓滑的策略。代替剛做完膝關節置換手術的執行長沃思（Mike Wirth）出席的副董事長尼爾森（Mark Nelson），承諾可以「相對較快」地將日產量翻倍，雪佛龍的務實態度讓他們在川普的新秩序中佔據了有利位置。

OPEC慘了！美國頁岩油恐怕也會受創

川普11日在社群媒體Truth Social上發布了一張維基百科圖片（當然是惡搞改圖），驚人地自稱為「委內瑞拉代理總統」，任期顯示從2026年1月開始。在現實世界，他除了貶低諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對黨領袖馬查多（María Corina Machado），更轉而支持馬杜洛的副手羅德里格斯（Delcy Rodríguez）擔任代理總統，並稱「她一直表現得很好」。

目前沒人知道川普的「委內瑞拉石油開發計劃」葫蘆裡賣的是什麼藥，但根據摩根大通（JPMorgan）分析，如果將美國本土、蓋亞那（由埃克森美孚主導）以及委內瑞拉的石油儲量加總，美國實際上將控制全球約30%的石油儲量。這將徹底打破石油輸出國組織（OPEC）對市場的壟斷能力。

凱投宏觀（Capital Economics）的經濟學家大衛·奧克斯利（David Oxley）如此形容OPEC目前的尷尬處境：「各方都有責任管理好自己的利益，但同時不要去招惹那頭熊。」​這也讓沙烏地阿拉伯與俄羅斯面臨兩難：如果不減產，油價可能被川普推動的委內瑞拉新增產能壓垮；如果減產保價，則可能失去市佔率，並激怒川普。

川普心中的理想油價是每桶50美元。對於沙烏地阿拉伯來說，這是一個災難性的數字，因為他們需要油價維持在80美元以上甚至100美元，才能支撐穆罕默德王儲宏大的「2030願景」預算平衡；對於俄羅斯，油價暴跌更是致命一擊，畢竟正在烏克蘭運轉的戰爭機器極度依賴石油收入。

但《華爾街日報》認為，每桶50美元的油價同樣會重創美國本土的頁岩油產業。許多支持川普的美國德州油商，其損益平衡點遠高於50美元。這場由白宮主導的價格戰，最終可能演變成一場「殺敵一千，自損八百」的內耗。何況委內瑞拉的石油基礎設施歷經多年管理不善，早就是百廢待舉。分析師估計，若想恢復往日的每日上看300萬桶產量，至少需要數年時間與數百億美元的持續投入。

