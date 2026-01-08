委內瑞拉中國雷達為何失靈？李忠憲指問題出在專制體制：技術「看似先進卻對真實遲鈍」
美國出兵逮捕委內瑞拉總統，委國購置的中國雷達卻失靈，成大教授李忠憲今（8）日分析，在專制體制中，科技的任務不是發現問題、而是避免製造麻煩，最安全的狀態就是「一切正常」就沒責任，這也是為什麼當真正高風險、高複雜度的事件發生時。再先進、再昂貴的系統，也可能「什麼都沒看到」。而民主體制中的科技文化恰恰相反，制度允許、鼓勵提出問題的聲音存在。
「委內瑞拉的中國雷達為什麼失明？」李忠憲今日在臉書發文表示，昨天電機系的長官開會談到，做研究真的要務實、好好的做好，並以川普去抓委內瑞拉總統為例，中國的防衛系統，不論是雷達或防空飛彈，都沒有偵測到任何異常。這件事本身當然細節未全然公開，但它作為一個象徵性的起點，卻非常值得拿來談一個更大的問題「科技發展，究竟需要什麼樣的精神？」
李忠憲表示，反紫光時，他為了解美國、台灣、和中國的 IC 設計有多強，想辦法聯絡自己的同學、學長、學弟，這些在美國、台灣和中國半導體業界工作的朋友，了解反紫光這個問題中科技背景資料，收穫非常大。有一種感覺，命運安排他念台大電機系，一直留在電機系工作，好像主要是為了這個任務。
李忠憲表示，經過研究以後，不管從巨觀或微觀，都可以得到同樣的結論：「台灣如果要有未來，絕對不可以跟中國那種專制的國家站在一起」，不只從政治上，從科技的發展，也可以得到同樣的理性結論。
李忠憲指出，以這次委內瑞拉的中國軍事科技展現結果，可以發現，在中國這樣專制體制下，科技常被定義為「政績的一部分」，雷達要的是「能展示」、飛彈要的是「能閱兵」、系統要的是「能寫進報告」。
「在這樣的邏輯中，科技的第一個任務不是發現問題，而是避免製造麻煩」，李忠憲說，因為一旦系統真的「偵測到什麼」，下一個問題就會是，為什麼你現在才發現？為什麼之前沒發現？要不要有人負責？於是，最安全的狀態，就是一切正常。沒有異常，就沒有責任；沒有責任，就沒有風險。
李忠憲表示，這也是為什麼，當真正高風險、高複雜度的事件發生時。再先進、再昂貴的系統，也可能「什麼都沒看到」；對照之下，自由民主體制中的科技文化，恰恰相反。在這裡錯誤不是政治問題，而是技術問題；失敗不是忠誠問題，而是系統問題。工程師可以說：「這個模型有盲點。」研究者可以說：「我們低估了風險。」制度允許、甚至鼓勵這樣的聲音存在。
「這也是為什麼在關鍵時刻，真正有用的科技，往往來自那些可以不必先顧慮政治後果的環境」，李忠憲直言，科技真正的創意，從來不是來自「絕對正確」，而是來自承認自己可能錯了；尤其才在不久之前，大瘟疫的流行，疫情初期，世界很快意識到一件事：問題不只是病毒本身，而是資訊如何流動。
李忠憲表示，「武漢肺炎」這個說法，指向的是一個被壓抑、被延遲、被掩蓋的起點；後來被改成 COVID-19 這個名稱，雖然高舉避免歧視的說法，實際上也是專制政權掩蓋問題的一種措施。而且中國是世界上唯一一個，從一開始就選擇蓋牌的國家，這個國家的人不知道自己的同胞有多少人感染，多少人死於這個疾病。
「當科技、醫學、資訊，都必須先通過政治審查，那它們就不再是用來保護社會的工具，而只是維持穩定政權敘事的一部分」，李忠憲再說，專制體制並非沒有工程師，也不是沒有資源，但它有一個致命的結構性問題：創意，永遠是風險；而風險，是不被允許的。在這樣的體制裡：創新必須「安全」、發現必須「可控」、科技必須「可預測」，久而久之，剩下的只會是技術的堆疊，而不是突破；是「看起來很厲害」，卻不敢面對未知。
李忠憲分析，科技不是為了證明體制正確，而是為了及早指出它可能錯了。真正成熟的科技精神，至少包含三件事，第一、對現實的敏感，而非對權力的服從；第二、允許壞消息上報，而不是只接受好消息；第三、把人命與真相，放在面子與穩定之前。
李忠憲強調，從防衛系統「什麼都沒看到」，到疫情初期「什麼都沒發生」，這不是單一事件的巧合，而是一種制度性選擇的必然結果。
李忠憲說，在民主自由體制下，科技的創意來自允許偏離主流、質疑權威與推翻既有假設，真實性被視為修正系統的必要資訊，而錯誤則是被制度性容忍、用來累積經驗的燃料；相反地，在專制體制中，創意必須先服從政治邊界，科技不再優先回應現實而是服務穩定敘事，錯誤被視為責任與威脅，迫使系統學會沉默與自我審查，最終形成「看似先進卻對真實遲鈍」的技術文化。
李忠憲最後說，這不是道德差異，而是制度結構決定了科技究竟是用來揭露世界，還是用來掩蓋問題，「科技若失去了說真話的自由，再先進，也只是一種精緻的裝飾品。」
（圖片來源：網路、李忠憲臉書）
更多放言報導
張啟楷選嘉義市長推輕軌「卻擋TPASS」...李忠憲籲：別支持「在關鍵時刻對家鄉發展踩煞車」的人
李忠憲表態支持、林俊憲致謝回「台南站在關鍵轉折點」：需要的不只搏感情「要讓發展與日常同時前進」
其他人也在看
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 16
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 7
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 7
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 268
記憶體加持 台塑集團「最強兒子」搶鏡
台塑集團近來養出「最強兒子」，記憶體族群股價出現翻倍式上漲，帶動集團旗下南亞科與福懋科成為市場焦點，不僅帶旺母公司南亞與...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 232
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 7
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕
過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 27
空軍記者會簡報全標「無」！徐巧芯酸好笑 顧立雄：一點都不好笑
國防部實施新式「國軍機密資訊精準標示精進作法」，規定公文須逐段標註密等，包括未列密也需標註「無」。空軍司令部昨日召開記者會報告飛官辛柏毅上尉失聯情況，然而簡報中各段落後都加上「無」字，讓國民黨立委徐巧芯看不下去，今（8日）質詢時痛批「很好笑」，而國防部長顧立雄則反嗆，「我覺得一點都不好笑，這是對作業人員核定的要求」。三立新聞網 setn.com ・ 45 分鐘前 ・ 22
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 94
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 36
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 66
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
F-16飛官辛柏毅失聯！家屬心碎求問事宮廟：無論存活與否、只想再見一面
本月6日晚間，空軍飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，於夜間演訓時突然失聯，目前軍方已大規模搜索中，希望能儘速找到人，而飛官辛柏毅家屬也非常焦急，甚至於Threads發文，詢問網友推薦的花蓮宮廟，難過表示「只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，只想再見他一面」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 13
李多慧不怕寒流穿超辣！「黑色內衣現形」超薄上衣熱舞 粉絲全暴動
韓籍啦啦隊女神李多慧來到台灣邁入第三年，憑藉親民的性格圈粉無數。6日她在IG曬出一段熱舞影片，即使在冷颼颼的天氣，她仍穿著超薄上衣隨音樂舞動，黑色內衣若隱若現，立刻引爆粉絲熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 8