委內瑞拉之後川普更勇於挑戰現有秩序 化妝品巨擘後裔開啟格陵蘭的潘朵拉盒子



美國總統川普在下令美軍對委內瑞拉動武，達成罷黜馬杜洛政權的目標之後，挑戰國際外交準則的信心與勇氣大增，這樣的心態近期在攫取格陵蘭島一事之上更是展露無遺，使美國與歐洲之間齟齬升高到前所未有的程度。

在外界看來，川普（Donald Trump）對於格陵蘭（Greenland）這個全球最大島嶼的執念似乎遠遠超過想像，曾經擔任其國家安全顧問的波頓（John Bolton）近期則揭露，川普對此議題之所以會出現近乎執拗的渴求，似乎源於其自從大學時代結交迄今的好友、全球化妝品巨擘「雅詩蘭黛」（Estée Lauder）繼承人隆納‧勞德（Ronald Lauder）的提案，且勞德近年來在格陵蘭不斷提升的投資與利益，恐是驅動這項提案的最主要原因。

格陵蘭面積超過3個德州 成功收購將為川普執政留下重大政績

華爾街日報（WSJ）指出，知情人士表示川普自從贏得2024年總統大選之後，隨即將目光投向了格陵蘭，由於其具有房地產開發商的背景，使其對於這座全球最大的島嶼念念不忘；格陵蘭島面積超過3個德州（Texas），若成功收購，將是美國自從1867年從帝俄手中買下阿拉斯加（Alaska）以來最大的領土擴張案，也將使川普在最後一任總統任期內，達成留名史冊的重要政績。

因此，知情人士認為在順利達成抓捕馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦的目標之後，進一步鞏固了川普的企圖心；在川普眼中，取得格陵蘭與白宮最新發布的「國家安全戰略」（National Security Strategy，NSS）中，將西半球視為戰略優先區域的路線一致，因此川普18日宣布要從2月開始，對抗拒美國購入格陵蘭的8個歐洲國家徵收10%懲罰性關稅，且將在6月進一步增至25%，直到達成目的為止。

前白宮國安顧問披露 化妝品業大亨建議是川普對格陵蘭執念起點

白宮發言人凱利（Anna Kelly）則是進一步表示，在川普之前的多位美國總統都已「意識到格陵蘭的戰略重要性」，但是「只有川普總統具備推動此事的勇氣」。不過根據曾經擔任川普國家安全顧問一職的波頓指出，川普對於格陵蘭的渴望並非憑空而來，而是由化妝品巨擘「雅詩蘭黛」的繼承人勞德，在2018年所提出，勞德也在2025年在紐約郵報（New York Post）的專欄文章之中，強調格陵蘭「不僅僅是戰略資產，更是美國的下一個前線」。

英國每日電訊報（The Telegraph）指出，川普與現年81歲的億萬富豪勞德相識於1960年代，當時兩人是賓州大學華頓商學院（Wharton School）的同班同學，勞德也曾表示大學同窗時光開啟了兩人之間「長達半個世紀的友誼」；波頓回憶表示，在2018年年底某一天，川普將他喚至橢圓形辦公室，並且問道「有個非常有名的商人建議我們買下格陵蘭，你覺得如何」，波頓也很快就得知，提出該建議的便是勞德。

化妝品帝國雅詩蘭黛繼承人勞德，是推動川普收購格陵蘭的主要動力之一。（資料照片／美聯社）

資訊遭媒體揭露 事態發展急轉直下

波頓表示自己並未立即將這樣的想法排除，因為他也認為格陵蘭具有重要戰略價值，因此要求白宮國家安全委員會對格陵蘭的歷史進行深入研究，找出可行的方案，不過在2019年8月，華爾街日報首度揭露川普執政團隊的意圖之後，事態快速朝著負面方向發展，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）提出嚴正批評，並稱該想法「荒謬」，川普則取消了原訂出訪丹麥的行程，更表示佛瑞德里克森「令人討厭」，而後全球新冠疫情爆發，讓此事暫時歸於平靜。

報導表示，出生於1944年2月的勞德，是雅詩蘭黛的次子，在兄長於2025年6月去世之後，成為該化妝品帝國的唯一繼承人，旗下資產估計約在47億美元（約1486.1億元新台幣），且長年以來都是共和黨以及川普陣營的重要金主；報導也指出，勞德近年來不斷在格陵蘭進行投資，並且在去年12月時，與1群投資者共同向位於紐約的公司注資，持續收購格陵蘭的資產。

報導認為，除了美國的戰略利益之外，勞德似乎運用了他對川普的影響力，試圖為自己在格陵蘭的投資爭取更多利益，不過此議題已然造成美、歐之間的關係高度緊張，因此川普收購格陵蘭的想法確實是來自勞德，未來勞德恐怕難逃招致各界反感的待遇。

