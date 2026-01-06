委內瑞拉之後，特朗普的目標可能是哪些國家？

[Getty Images]

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）的第二任期正由其外交政策的野心所塑造。

他透過一場戲劇性的夜間突襲，從加拉加斯高度設防的總統官邸中擒獲該國總統及其妻子，兌現了其對委內瑞拉的威脅。

在形容這次行動的時候，特朗普重提1823年的「門羅主義」（Monroe Doctrine）及其美國在西半球至上的承諾，並將其重新命名為「唐羅主義」（Donroe Doctrine）。

以下是他近日對華盛頓勢力範圍內其他國家發出的部分警告。

格陵蘭

美國已在格陵蘭設有一個軍事基地——皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base，原名圖勒空軍基地），但特朗普想要獲取整個島嶼。

「從國家安全的角度來看，我們需要格陵蘭，」他告訴記者，並聲稱該地區「到處都是俄羅斯和中國的船隻」。

這座廣袤的北極島嶼屬於丹麥，距離美國東北方約2,000英里（3,200公里）。

它富含稀土礦物，這些礦物對智慧型手機、電動車以及軍事裝備的生產至關重要。目前，中國的稀土產量遠遠超過美國。

格陵蘭還佔據北大西洋的重要戰略位置，可通往日益重要的北極圈。隨著未來極地冰層融化，預計將開啟新的航運路線。

格陵蘭總理延斯-弗雷德里克·尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）回應特朗普，稱美國控制該島的想法是「幻想」。

「不要再施壓。不要再暗示。不要再幻想吞併。我們願意對話，我們願意討論，但必須透過正當渠道並尊重國際法，」他說。

哥倫比亞

就在對委內瑞拉的行動結束數小時後，特朗普警告哥倫比亞總統古斯塔沃·佩特羅（Gustavo Petro）要「小心點」。

位於委內瑞拉西邊的鄰國哥倫比亞擁有大量石油儲備，並且是黃金、白銀、祖母綠、鉑金和煤炭的重要生產國。

它同時也是該地區毒品交易的重要樞紐，尤其是可卡因。

自美國9月開始在加勒比海和東太平洋打擊船隻——聲稱它們載有毒品，但未提供證據——特朗普便與這位左翼總統陷入不斷升級的爭端。

美國在10月對佩特羅實施制裁，指控他縱容販毒集團「蓬勃發展」。

特朗普週日搭乘「空軍一號」時表示，哥倫比亞「由一個喜歡製造可卡因並賣給美國的病態男人掌控」。

「他不會再這麼做太久，」特朗普說。當被問及美國是否會對哥倫比亞採取行動時，他回答：「聽起來不錯。」

歷史上，哥倫比亞一直是華盛頓毒品戰爭中的親密盟友，每年獲得數億美元的軍事援助以打擊販毒集團。

伊朗

伊朗目前正面臨大規模反政府抗議，特朗普在深夜警告，若再有更多抗議者死亡，當局將「遭受嚴重打擊」。

「我們正密切關注。如果他們像過去一樣開始殺害人民，我認為美國將對他們進行非常嚴厲的打擊，」他在「空軍一號」上告訴記者。

理論上，伊朗不在「唐羅主義」所界定的範圍內，但美國去年打擊其核設施後，特朗普已威脅伊朗政權將會採取進一步行動。

這些打擊發生在以色列發動大規模行動、旨在削弱伊朗研製核武能力之後，並引發為期12天的以伊衝突。

上週，特朗普與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在海湖莊園會面，據稱伊朗問題是議程重點。美國媒體還報導，內塔尼亞胡提出在2026年對伊朗進行新一輪打擊的可能性。

墨西哥

特朗普在2016年崛起之際，以呼籲在美墨邊境「築牆」而聞名。

2025年重返總統職位的第一天，他簽署行政命令，將墨西哥灣更名為「美國灣」。

他經常聲稱墨西哥當局未盡力阻止毒品或非法移民流入美國。

特朗普週日表示，毒品正透過墨西哥「大量湧入」，並補充說「我們必須採取行動」，還稱那裡的販毒集團「非常強大」。

墨西哥總統克勞迪婭·謝恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）已公開拒絕任何美國在墨西哥領土上的軍事行動。

古巴

這個島國距離佛羅里達州僅90英里（145公里），自1960年代初以來一直受到美國制裁，並與尼古拉斯·馬杜羅領導的委內瑞拉保持密切關係。

特朗普週日（1月4日）暗示，美國不需要在當地進行軍事干預，因為古巴「已準備好倒下」。

「我認為我們不需要採取任何行動，」他說。「看起來它快要垮了。」

「我不知道他們能否撐住，但古巴現在沒有收入，」他補充說。

「他們所有的收入都來自委內瑞拉，來自委內瑞拉的石油。」

據報導，委內瑞拉大約供應古巴30%的石油，這使得哈瓦那在馬杜羅倒台後面臨供應中斷的風險。

美國國務卿馬可·盧比奧（Marco Rubio）——一位古巴移民之子——長期呼籲古巴政權更迭，他週六告訴記者：「如果我住在哈瓦那，而且我在政府裡，我會擔心——至少有一點。」

「當總統開口時，你應該認真看待，」他說。