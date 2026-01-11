委內瑞拉也有「橘子」？馬杜羅親信帶600億鎂冷錢包潛逃 美軍全面追緝

財經中心／綜合報導

七年前美劇《傑克·萊恩》中的突襲情節，竟在現實世界上演！隨著委內瑞拉總統馬杜羅及其夫人深夜遭美方突襲逮捕，這個深陷通脹泥潭的南美國家瞬間變天。然而，除了政權更迭與石油資源重組外，全球金融圈的目光正聚焦在一個驚人的傳聞上：馬杜羅政權恐祕密建立了一個價值超過600億美元的比特幣「影子儲備」，這筆鉅款的去向，如今成了最大的懸案。

鈔票淪廢紙 USDT成民間「救命錢」

在委內瑞拉，原本代表國家信用的法幣「玻利瓦爾」早已淪為街頭工藝品的原料，甚至連劫匪搶劫都得自備POS機刷卡。在極度通膨下，民眾展開了一場浩大的「金融大遷徙」。根據Chainalysis報告，委內瑞拉加密交易量一年高達446億美元，當地超過30%的商業活動已改用加密貨幣。

如今在委內瑞拉街頭，美元穩定幣（USDT）才是真正的王道。民眾將其戲稱為「幣安美元」，因為黑市匯率早已失效，全體國民都盯著幣安（Binance）上的P2P匯率過日子。從路邊攤買漢堡到企業結算，USDT成為了事實上的「數位美元」，其流通量甚至一度超越了實體美元現鈔。

石油換比特幣？ 傳馬杜羅打造「影子金庫」

不僅民間自救，政府更是這場加密遊戲的莊家。為了規避美國長期的經濟制裁，委內瑞拉政府早已將「石油換幣」玩得爐火純青。經濟學家指出，該國約80%的原油銷售收入是通過USDT結算，年收入超過120億美元。

然而，更令人震驚的是分析師Serenity的深度披露：馬杜羅政權可能已建立了一個龐大的「加密影子帝國」。據估算，委內瑞拉可能掌握著560億至670億美元的加密資產，隱含比特幣持倉量甚至超過66萬枚。如果數據屬實，這個破產國家將一躍成為全球第四大比特幣持有者，實力僅次於中本聰與幣安。

60萬枚比特幣去向成謎 私鑰恐在特工手中

這筆龐大的資產從何而來？據傳，委內瑞拉早在2018年就開始將黃金儲備兌換成比特幣，隨後又將石油出口賺來的USDT轉為比特幣囤積，甚至透過查封國內礦場「收割」了約5億美元的礦機與資產。

隨著馬杜羅倒台，這筆鉅款的下落引發美方高度關注。情報顯示，這些資產的私鑰可能掌握在一小群受信任的特工與核心官員手中，並透過混幣器與冷錢包層層掩護。這場從2024年延燒至2026年的政權保衛戰，最終可能演變成一場美方與委內瑞拉舊部之間的「鏈上奪寶」大戰。

