委內瑞拉事件會推升油價？油企專家開釋：這裡更值得關注

根據產業專家分析，地緣政治不確定因素加上委內瑞拉石油出口中斷，可能在未來幾個星期內略微推升石油與汽油價格。不過，加油站的油價仍將維持自新冠疫情爆發以來的最低水準。



Lipow Oil Associates總裁安迪．李波（Andy Lipow）預測，短期內石油價格每桶可能上漲3美元，相當於汽油每加侖漲幅不到10美分。他表示，原油價格佔消費者在加油站支付金額的近一半，目前遠低於一年前的水準。截至1月5日上午，國際石油基準布蘭特原油（Brent crude）交易價格為每桶60.75美元，而西德州中質原油（West Texas Intermediate crude）則為每桶57.79美元。李波指出，這與一年前超過每桶70美元的價格相比，已大幅下滑。

委內瑞拉不足以引發全球供應重大衝擊



李波認為，未來一年影響石油市場的最大因素，包括伊朗動亂是否導致供應中斷，以及石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）是否改變現行政策，恢復自願減產以增加收入，滿足各國預算需求。

同樣地，GasBuddy石油分析主管派崔克．德漢（Patrick DeHaan）表示，雖然委內瑞拉局勢的影響「絕對值得關注」，但OPEC+石油產量增加，以及全球煉油產能擴張，「將再度成為今年市場差異化的關鍵」。

李波指出，委內瑞拉已不再主導全球石油生產，其石油產量自1990年代晚期高峰後急劇下滑。雖然當地中斷會影響市場，但規模不足以單獨引發全球供應重大衝擊。

委內瑞拉石油供應僅占全球不到11%，相較之下，全球石油供應的20%、即5分之1，需通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。若荷姆茲海峽供應中斷，將對全球供應與價格構成更大威脅，這也是為何需密切關注伊朗不穩定情勢，無論是內部動亂，或是由以色列或美國軍事行動引發。

低油價對OPEC+國家造成財政壓力



與此同時，李波擔憂石油價格長期維持低檔，已對OPEC+聯盟國家造成財政壓力。他表示：「他們的需求預測相當樂觀，2025年恢復自願減產的結果導致供應嚴重過剩、價格下滑，進而減少收入。」

李波提到，美國、加拿大、巴西、阿根廷與蓋亞那的石油產量達到紀錄或接近紀錄水準，這可能迫使OPEC+減產，以促使價格開始回升。



