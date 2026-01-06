委內瑞拉事件能嚇阻北京？綠委不認同：中共對台行動有其長期節奏

民進黨立委陳冠廷。 圖：陳冠廷辦公室／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 美國日前對委內瑞拉總統馬杜羅進行斬首行動，外界關注是否對中國形成嚇阻效果，進而降低中共對台動武風險。對此，民進黨立委陳冠廷今（6）日表示，中共對台行動向來有其長期戰略節奏，並不會因單一國際事件而實質加快或減緩，相關判斷必須回到中國長期的戰略行為來檢視，不能過度推論。

陳冠廷指出，回顧過去20年中國在南海與台灣海峽的行動軌跡可以清楚看出，中共對台施壓並非受國際突發事件牽動，而是依循既定的戰略節奏與操作週期推進。「不論是委內瑞拉的事件，或是發生在歐洲、美洲、中東的行動，都不會實質影響中共對台灣行動的快慢。」

他強調，中共真正擅長的，並不是突然發動全面戰爭，而是透過長時間累積，緩慢推進、逐步改變現狀。

陳冠廷舉例，從早期共機極少跨越台海中線，到如今頻繁跨線；從海警與軍艦活動範圍逐步前推，到海警船對我方24海浬的進迫日益常態化，這些變化都不是短期現象，而是以年、甚至以十年為單位累積的結果。

他進一步指出，近年來實彈演訓落點距離台灣越來越近、軍演次數持續增加、灰色地帶行動升高，但社會輿論往往在一、兩天後逐漸淡忘，甚至出現「也沒發生什麼事」的聲音。

「我真正擔心的，不是北京是否會因馬杜羅事件而調整戰略，而是台灣內部如果因此得出『中國其實不敢動武』、『這些都只是虛張聲勢』的錯誤結論，反而會削弱我們對長期威脅的判斷能力。」陳冠廷說。

他也提到，正因為中共採取的是長期、高強度、持續進迫的戰略，台灣更不能在此時對國防準備鬆懈。國防預算不是對單一事件的即時反應，而是對長期風險的制度性回應。

陳冠廷強調，立法院有責任盡速完成國防預算的審議，確保相關建軍與防衛能量不被延宕。他也提醒，當不可接受的行為反覆出現、被淡化、甚至被視為常態，本身就是對台灣安全最大的警訊。

他最後指出，唯有持續保持清醒的風險意識，並以制度與預算作為具體回應，台灣才能避免在誤判中付出代價。

