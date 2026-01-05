即時中心／林韋慈報導

1月3日凌晨，美軍對委內瑞拉展開突擊，逮捕總統尼古拉斯·馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）。馬杜洛被抓後，國內正反兩派反應不一，但由於他長期執政、手握獨裁權力逾十年，國內反對聲浪高漲，許多委內瑞拉民眾上街慶祝。

一名委國男子接受採訪時提到，「我不知道最終會走向何方，但我請求大家要有信心，不要讓那些說法塞滿你的腦袋。」他舉例說，有人認為「美國只是想要石油、只是想要我們的財富」，他則直言：「我想問那些人，你們覺得俄羅斯人和中國人這段時間以來想要的是什麼？難道是玉米餅（Arepa）的食譜嗎？」

該採訪片段在網路上爆紅，被外媒分享至X平台後，觀看次數超過670萬，並有23萬人按讚。許多台灣網友也在Threads上轉發，留言表示：「如果是台灣人，說不定會優先要Arepa食譜」、「所以這裡可以求玉米餅食譜嗎」、「正義在哪裡！良知在哪裡！食譜在哪裡」。粉專「柯學先生」也發文稱讚「一句話完爆」，認為委內瑞拉民眾直接打臉疑美論者，強調「那些人說美國只想要我們的石油！難道中國、俄羅斯是要我們的玉米餅食譜嗎？」

美軍逮捕馬杜洛後，美國總統川普召開新聞發布會，宣布美國將「立即接管」委內瑞拉，而馬杜洛也預計在今（5）日在美接受司法審判。





原文出處：快新聞／委內瑞拉人街頭慶祝 反擊「美國只想要石油」：中國、俄國難道要玉米餅食譜？

