委內瑞拉代理總統密會中國大使！馬杜洛餘黨急尋北京外交保護傘
國際中心／程正邦報導
隨著美國總統川普主導的「絕對決心行動」震驚全球，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦被捕後的政權空窗期，正演變成一場國際外交角力。委國代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）於週四（8日）緊急會晤中國駐委大使藍虎，將美軍的突襲行動定調為「非法綁架」，並對中方第一時間的聲援表示由衷感謝。此舉被視為委國舊政權在面臨全面瓦解之際，試圖緊抱北京作為「生存最後防線」的關鍵動作。
羅德里格斯的外交保衛戰：痛批美方「侵略行為」
在卡拉卡斯政局極度不穩的情況下，代理總統羅德里格斯積極展開大國外交，試圖鞏固剩餘官僚的信心。羅德里格斯在社群平台發布與中國大使藍虎的會晤紀錄，強烈抨擊美國軍方公然違反國際法，破壞委國主權。她讚許中國在此時刻展現的「大國風範」，支持委國維護國家合法權益。
委國外交部長希爾（Yván Gil）同步在 X 平台轉載中國外交部發言人毛寧的影片，痛批華府長期將人權作為「政治武器」，其核心目的是覬覦委內瑞拉的領土與天然資源。
北京態度：堅決反對「人權工具化」的干涉行為
中國外交部對此事件展現了明確的「不認同」態度。發言人毛寧在例行記者會上多次強調，中方反對任何形式的「政權更迭計畫」，並指出選擇性執行國際法將破壞全球秩序。北京明確表示，將繼續支持委內瑞拉人民自主選擇發展道路。
中國現代國際關係研究院研究員孫岩峰指出，即便馬杜洛本人身陷囹圄，委內瑞拉目前代理掌權者依然釋出強烈訊號：委國不會屈服於美方壓力而切斷與北京的聯繫。
經貿綑綁：馬杜洛舊部試圖強化「對中依賴」
除了外交抗爭，委國官員正積極與北京討論深化經貿協議，試圖應對川普政府可能發起的全面經濟封鎖。外交部長希爾對新華社表示，委國將加速與中國簽署新一輪的能源與基礎建設協議，強調中委關係是「鋼鐵般的友誼」。
在美軍接管部分行政機構並扶持親美勢力的情況下，強化對中經貿不僅是經濟需求，更是政治籌碼，迫使華府在重整拉美秩序時，必須考量中國在此區的龐大資產。對於北京而言，馬杜洛的倒台雖是損失，但中方更關心的是在委境內的數百億美元債權與能源開發合約。
