委內瑞拉代理總統就職 首都卡拉卡斯街頭傳槍響

委內瑞拉首都卡拉卡斯市中心的總統府觀花宮附近傳出槍響；根據美國有線電視新聞網的報導，該區疑似出現無人機燈光與防空火力交錯。

這一切都發生在被推翻的總統馬杜羅才於美國紐約出庭、委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）宣誓就職之後沒多久。

委內瑞拉代理總統羅德里格斯表示，「我懷著悲痛的心情前來，因為我們兩位英雄被美國綁架成為人質。」

委內瑞拉自3日起就進入緊急狀態，並於5日公布法令全文，命令警察立刻開始在全國搜捕所有涉及推動或支持美國武裝攻擊的人員。

廣告 廣告

聯合國安理會召開緊急會議，美國的敵人和盟友譴責總統川普（Donald Trump）對委內瑞拉的侵略罪行，美國大使則為該行動辯護。

哥倫比亞駐聯合國大使查拉巴塔（Leonor Zalabata）指出，「捍衛或促進民主，不能透過暴力和脅迫，也不能被經濟利益所凌駕。」

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）強調， 「我們並未對委內瑞拉或其人民發動戰爭，這是一項執法行動。」

丹麥也為委內瑞拉的主權辯護，但態度謹慎，尤其川普又以美國安全利益為由，強調需要丹麥領土格陵蘭。

丹麥駐聯合國大使拉森（Christina Markus Lassen）表示，「委內瑞拉的未來，只能由委內瑞拉人決定。」

委內瑞拉局勢不斷變化，卡拉卡斯街頭槍響與國際譴責，也凸顯出該國正處於重大轉折點。

更多公視新聞網報導

俄、中譴責美軍突襲委內瑞拉 美強調逮馬杜羅是「執法」

稱美國不會參與委內瑞拉治理 盧比歐：透過石油封鎖推動改變

委內瑞拉首都遭美軍空襲 川普稱已逮捕馬杜羅夫妻

