委內瑞拉代理總統正式宣誓就職 中俄及伊朗大使率先致賀

羅德里格斯正式宣誓就任委內瑞拉代理總統。(AP)

委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez），於當地時間5日正式宣誓就任委內瑞拉代理總統，中國、俄羅斯及伊朗大使在現場表達祝賀。與此同時，遭美國推翻的前總統馬杜洛因毒品相關指控在紐約法院出庭，引發全球關注。

美國總統川普突襲委內瑞拉，並逮捕其總統馬杜洛後，副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）於當地時間5日，在她的兄長、全國代表大會議長豪爾赫．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）主持下舉行宣誓儀式，正式擔任委內瑞拉代理總統。

廣告 廣告

羅德里格斯（Delcy Rodriguez）承諾將維持國家穩定，並強調會努力保障人民利益。同時，她也向在場的議員喊話，將與華府合作，期盼解決2國之間的紛爭，也為被綁架至美國的馬杜洛痛心。

據《CNN》報導，委內瑞拉的主要盟友，中國、俄羅斯及伊朗大使，是最早向羅德里格斯（Delcy Rodriguez）表示祝賀的外國政要，而在宣誓就職儀式期間，3國大使也並肩而立，紛紛譴責美國對委內瑞拉實施的軍事行動。

同一時間，前總統馬杜洛夫婦因毒品相關指控，出現在曼哈頓聯邦法院，這場法庭審理不僅使委內瑞拉政局更加緊張，也牽動全球政治關係；另外，委內瑞拉政府也發布《外部動亂國家法令》，賦予總統廣泛權力，可命令安全部隊抓捕「任何參與推動或支持」美國發動襲擊的民眾。

★《鏡新聞》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。





更多《鏡新聞》報導

川警告代理女總統聽話 揭第一夫人狠角色1／對委國「代理總統」下通牒 川普：不聽話就滾蛋！

川警告代理女總統聽話 揭第一夫人狠角色2／馬杜洛妻子律師出身 被稱「社會主義第一戰士」

川普警告委內瑞拉新總統 若「不做正確的事」將付慘痛代價