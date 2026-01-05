委內瑞拉代總統正式就職 聯合國開緊急會議

▲聯合國安理會在當地時間5日，針對委內瑞拉局勢舉行緊急會議，中俄等國均有出席並表態。 （圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被抓至美國受審後，聯合國安理會於5日針對委內瑞拉局勢舉行緊急會議，席間中國代表譴責美國「非法霸凌」，呼籲立刻釋放馬杜洛夫婦。而在委內瑞拉國內，副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）週一正式宣誓就職代理總統，中國、俄羅斯和伊朗大使在現場率先表達祝賀，「抱團」意味濃厚。

綜合外媒、中媒報導，羅德里格斯當地時間5日現身委國國會、宣誓就職，並在演講中向議員們喊話，將與華府合作，以期解決2國之間的紛爭，也為被綁架至美國的馬杜洛痛心。

據《CNN》即時更新內容，委內瑞拉的主要盟友：中國、俄羅斯和伊朗的大使，是最早向羅德里格斯表示祝賀的外國政要，紛紛擁抱她、雙手合十向她鞠躬。而在宣誓就職儀式期間，這3國的大使也是並肩而立，他們都譴責美國對委內瑞拉實施的軍事行動。

此外，據《央視》報導，當天在聯合國安理會的緊急會議上，中國常駐聯合國副代表孫磊指出，中國對美方的單邊、非法、霸凌行徑深表震驚，予以強烈譴責，敦促美國正視國際社會的壓倒性呼聲，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國主權安全，停止顛覆委內瑞拉政權，回歸通過對話談判解決問題的軌道，確保馬杜洛及其夫人的安全，將他們立即釋放。

▲ 中國常駐聯合國副代表孫磊，5日在聯合國安理會會議，譴責美國對委內瑞拉實施單邊、非法、霸凌行徑。（圖／美聯社／達志影像）

孫磊並質疑，美國身為安理會常任理事國，卻肆意踐踏委內瑞拉的主權、安全和合法權益，嚴重違反主權平等原則、不干涉內政原則、和平解決國際爭端原則、在國際關係中不得使用武力原則，而這些原則都是《聯合國憲章》的根本要義，是構成維護國際和平與安全的基石，批評美國將自身強權凌駕於多邊主義之上、將軍事行動凌駕於外交努力之上，只會嚴重威脅拉美和加勒比地區，甚至全球的和平與安全。

俄羅斯常駐聯合國代表涅本齊亞（Vasily Nebenzya）跟中國口徑一致，譴責美國對委內瑞拉實行武裝侵略，意味著「無法無天的混亂時代回歸」，這種混亂無序將困擾世界上其他國家，國際社會不應允許美國自詡為可以入侵任何國家、肆意對他國元首強施懲罰的「法官」。

當事國、委內瑞拉常駐聯合國代表蒙卡達（Samuel Moncada）也強烈譴責美國對委內瑞拉採取非法武裝行動，質疑美方是出於資源和地緣政治動機，若此類行為被縱容，將以強權取代法律，動搖國際秩序根基。他還強調目前委內瑞拉國家機構均正常運作，憲政秩序得以維護，國家對全境實施有效控制，將繼續透過外交和法律途徑，捍衛國家主權。

▲委內瑞拉常駐聯合國代表蒙卡達（Samuel Moncada）質疑美國強行帶走馬杜洛夫婦，是出於資源和地緣政治動機。 （圖／美聯社／達志影像）

