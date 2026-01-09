委內瑞拉代總統火速會見陸大使？陸外交部：中委關係與合作不變

美國閃電抓捕委內瑞拉總統馬杜洛，導致委國情勢陷入動盪，該國代總統羅德里格斯證實，她已會見大陸駐委內瑞拉大使，大陸外交部今表示，「無論委內瑞拉政局如何變化，中方深化兩國各領域務實合作，促進共同發展的意願不會改變。」

大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝央視）

《北京日報》報導，大陸外交部今舉行例行記者會，媒體問及，委內瑞拉副總統、現任代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）在社交媒體證實，她會見了大陸駐委內瑞拉大使。能否證實並說明有關情況。

大陸外交部發言人毛寧指出，「中方重視中委關系，始終同委內瑞拉政府保持著良好的溝通合作，中方將繼續堅定支持委內瑞拉維護主權尊嚴、國家安全和合法權益。」她強調，「無論委內瑞拉政局如何變化，中方深化兩國各領域務實合作，促進共同發展的意願不會改變。」

美國川普政府於3日對委內瑞拉發動閃電空襲行動，並將馬杜洛（Nicolás Maduro）與其妻子抓走強行帶往美國紐約，美方指控他涉及毒品恐怖主義等罪嫌，目前遭美方關押並審判。

