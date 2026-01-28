委內瑞拉代總統「受夠」華府指令 盧比歐嗆：不合作就動武

美軍奇襲委內瑞拉首都時，美國國務卿盧比歐和美國總統川普一起在佛州海湖莊園密切監看行動過程。美聯社



美軍生擒委內瑞拉總統馬杜洛夫婦後，美國總統川普同意與委國代理總統羅德里格斯合作，但外媒週二（1/27）透露，美國情報部門對羅德里格斯是否會與川普政府合作仍表示懷疑。國務卿盧比歐則表明，準備動用武力確保對方盡最大程度與美國合作。

馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦遭美軍擒獲並押回紐約受審後，副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）代理委內瑞拉總統職務。川普（Donald Trump）聲稱，同意與羅德里格斯合作，但前提是她的政府必須遵從華府的路線，特別是在獲取該國的龐大石油資源方面。

美國官員曾公開表示，他們希望羅德里格斯斷絕與伊朗、中國和俄羅斯等盟友的關係，包括將這些國家的外交官和顧問驅逐出境，但羅德里格斯至今未採取類似行動。本月初，上述國家的代表均出席羅德里格斯的就職典禮。

路透社引述4名知情人士透露，美國內部情資報告顯示，目前還不清楚羅德里格斯是否完全支持美國在委內瑞拉的戰略。美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）15日曾前往委國首都卡拉卡斯，與羅德里格斯討論政治前景，但無法確定會談是否改變美國情報部門的看法。

一位匿名的川普政府高層官員在被問及此事時表示，川普將繼續對委內瑞拉領袖施加最大影響力，「希望這種合作能夠繼續下去。」

羅德里格斯週日（1/25）向石油工人致詞時稱，華府對委內瑞拉政治人物的指令夠多了，她已經「受夠」美國的干預，此番言論被視為是對美國向委內瑞拉施壓表達不滿。

然而，兩位知情人士透露，近日美國官員與羅德里格斯有過積極的通話，並指基於川普政府已公開大力支持羅德里格斯，因此目前沒有其他替代方案。

盧比歐（Marco Rubio）週三在參議院外交關係委員會的聽證會上宣稱，羅德里格斯承諾將委內瑞拉的能源部門開放給美國企業，提供生產優先權，並將運用石油銷售所得採購美國商品。

盧比歐進一步指出：「若其他手段失效，我們準備動用武力確保最大程度的合作。我們希望這種情況不會發生，但我們絕不會迴避對美國人民的責任，以及在西半球肩負的使命。」

