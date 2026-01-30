委內瑞拉允外資開採銷售石油 美稱將開放委國商用空域

委內瑞拉國會議長荷黑，也是臨時總統羅德里格斯的哥哥，在表決後宣布，石油與天氣然修正案正式通過。石油產業的投資限制，在委內瑞拉已經實行20年，如今鬆綁，將國營事業轉為私有化，不僅允許外國私人企業開採石油，還可以自由銷售，而這是前總統馬杜羅被美國抓捕，由副總統羅德里格斯宣誓就職後，回應美國要求而通過的法案。

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯表示，「今天我接到美國總統川普和國務卿盧比歐的電話，他們說，我們在工作的議程上取得了重大進展，我們還討論了放寬商用空域的限制，允許航空公司跟投資者進駐，再過幾天，我們將迎來多個國際石油公司。」

美國航空公司也已經宣布，將計畫恢復飛往委內瑞拉的航班，川普也再度重申與委內瑞拉的關係非常緊密，現在委內瑞拉國內走在街頭，都會揮舞著美國幟，也讓美國境內邁阿密的小委內瑞拉社區民眾激動不已。

美國總統川普表示，「美國公民很快就可以去委內瑞拉，那裡會很安全，因為有非常嚴格的控管，如果有委內瑞拉裔的美國人想回去，或是去走走看看，很快就能夠這麼做了。」

此外，川普認定長期依賴委內瑞拉進口石油的古巴，將對美國的國安和外交政策構成重大威脅，因此，也再簽署一項行政命令，宣布美國進入緊急狀態，表明任何直接或間接向古巴銷售或是提供石油的國家，都可能被美國加徵關稅。

記者問，「您是想扼殺古巴嗎？」

美國總統川普回應，「我不知道，但『扼殺』這個詞太刺耳了，古巴是一個正在衰落的國家，你不得不同情古巴。」

根據報導，除了美國的經濟制裁，讓古巴陷入能源危機，而川普也表示，自從馬杜羅在1月初被捕後，委內瑞拉的石油已經不再輸往古巴，而川普也強調，古巴政府將因此無法生存，瀕臨垮台。

