委內瑞拉全面反擊！副總統、防長譴責 盟友批美方「公然侵犯他國主權」

今（3）日驚爆美國對委內瑞拉展開空襲，美國總統川普也公開表示已經「生擒」總統馬杜洛及其夫人，並且已經空運出境。委內瑞拉防長隨即下令軍方全面動員部署，並呼籲全國團結一致，對抗有史以來「最嚴重的侵略」。包括伊朗與古巴等委內瑞拉盟友，也對美國「公然侵犯他國主權」的行為提出嚴厲譴責，並敦促聯合國介入干預。





英國廣播公司（BBC）報導，川普（Donald Trump）透過社群平台宣布馬杜洛夫婦被美方逮捕後，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）便出面發表談話，坦承執政當局目前不清楚馬杜洛夫妻下落，同時要求美方提供其仍在世的證據。

委國防長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）隨後公開譴責美國攻擊行為，並表示有關單位正釐清軍民傷亡情況。他強調，委內瑞拉將對外國軍事力量進行「抵抗」，並宣布在全國範圍內展開軍事部署，指出此行動是「依照馬杜洛下達的命令」動員所有武裝單位，同時呼籲各界建立統一戰線，共同對抗有史以來最嚴重的侵略。羅培茲強調，美國雖發動攻擊，但永遠無法使委內瑞拉屈服。

路透社指出，雖然拉丁美洲多數國家對馬杜洛持反對立場，並質疑其2024年總統大選存在舞弊，但美國此舉恐將喚起中南美各國過往遭受美國干預的痛苦記憶，可能引發新一波反美聲浪。同時，馬杜洛政權少數盟友古巴與伊朗迅速發表譴責，德黑蘭當局痛批美方「公然侵犯他國主權與領土完整」，並呼籲聯合國立即介入，制止華府「非法侵略」行為。





