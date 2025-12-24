委內瑞拉制定新法 支持美國封鎖油輪者恐遭最高20年徒刑

委內瑞拉制定新法，支持美國封鎖油輪者將面臨15至20年徒刑。(路透社)

委內瑞拉國會今（24日）通過名為「保障航行與貿易自由，應對海盜、封鎖及其他國際非法行為法律」的法案，法律明定，若有國民支持美國針對委內瑞拉油輪的封鎖行動，將面臨15至20年徒刑，或超過100萬美元（約新台幣3,100萬元）的罰款。

美國總統川普本月16日宣布，對所有往返委內瑞拉的受制裁油輪實施「全面且徹底的封鎖」，這是自9月以來，雙方緊張局勢升級的最新行動。中國為委內瑞拉原油的最大買家，佔中國總進口原油中的百分之四，而目前中國沿岸仍有數百萬桶原油等待卸貨，若美國持續封鎖委內瑞拉石油輸出，每日減少近百萬桶的原油供應恐推高油價。

美國軍方扣押第2艘運送委內瑞拉原油的油輪後，委內瑞拉國會今（24日）通過名為「保障航行與貿易自由，應對海盜、封鎖及其他國際非法行為法律」的法案，法律明定，若有國民支持或煽動美國針對委內瑞拉油輪的封鎖行動，將面臨15至20年徒刑，或超過100萬美元（約新台幣3,100萬元）的罰款。委內瑞拉首都卡拉卡斯則稱該行動為「海盜行為」。

另外，華府與其他數十國政府認為，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）近期2次的連任選舉均涉及舞弊，因此委內瑞拉先前就已針對支持制裁馬杜洛（Nicolas Maduro）政府的人士制定類似法律。





